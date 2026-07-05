كأس العالم - شرطة دالاس تكشف تفاصيل مبادرتها مع بعثة منتخب مصر

الأحد، 05 يوليه 2026 - 12:35

كتب : FilGoal

منتخب مصر - نيوزيلندا - حسام وإبراهيم مع محمد صلاح

أصدرت شرطة مدينة دالاس بيانا حول مباردتها مع منتخب مصر بعد الأزمة التي شهدها فندق الفريق قبل ملاقاة أستراليا.

ودخل إبراهيم حسن مدير منتخب مصر في صدام مع شرطة دالاس دفاعا عن طفل كان يريد التقاط صورة تذكارية مع محمود حسن "تريزيجيه" نجم مصر (التفاصيل).

وحرص رجال الشرطة في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، على توديع بعثة منتخب مصر، قبل التوجه لمدينة أتلانتا، حيث صافحوا حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، وتبادلا التحية قبل تحرك البعثة.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - صدارة الهدافين على صفيح ساخن بين ميسي ومبابي كأس العالم - شرقي: نعرف قوة المغرب.. وواجهنا ضغط باراجواي بثقة كأس العالم - بونو: هدف أوناحي الاول منحنا دفعة كبيرة وأسهم في زيادة الثقة كأس العالم - لاعب المغرب: ما قاله وهبي بين الشوطين تسبب في تسجيل ثلاثية أمام كندا

كما أهدى رجال الشرطة في دالاس شارة الشرطة، المخصصة لتأمين بطولة كأس العالم، لحسام وإبراهيم حسن، تعبيراً عن تقديرهم للتوأم، وهي شارات أمنية ذهبية، مصممة خصيصاً للاحتفال بمشاركة رجال الشرطة في تأمين هذا الحدث العالمي.

بعدها أصدرت شرطة دالاس بيانا جاء على النحو التالي:

تُقدّر إدارة شرطة دالاس علاقاتها مع أفراد المجتمع والزوار الدوليين.

ونؤمن بأن محادثة واحدة قد تُحدث فرقًا، وأن الاحترام يُترجم بالأفعال.

التقى أعضاء بعثة منتخب مصر بعدد من ضباط شرطة دالاس، حيث تبادلوا الهدايا وأجروا أحاديث تمحورت حول الشراكة والاحترام المتبادل.

وظهر في الصور إلى جانب أسامة إسماعيل نائب رئيس شرطة دالاس كل من:

شريف مختار، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في هيوستن.

Image

هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

Image

حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر.

Image

محمد صلاح، قائد منتخب مصر.

Image

إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر.

وهنأت إدارة شرطة دالاس منتخب مصر على فوزه أمام أستراليا، مؤكدة تطلعها إلى استمرار هذه العلاقة طوال بطولة كأس العالم 2026 وما بعدها.

وفاز منتخب مصر على أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32 لكأس العالم، ليتأهل لأول مرة إلى دور الـ16 من البطولة.

وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

ويلعب منتخب مصر ضد الأرجنتين في دور الـ16 وتقام المباراة يوم الثلاثاء في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب الأرجنتين فاز على كاب فيردي 3-2 في دور الـ32 بعد وصول المباراة للوقت الإضافي.

محمد صلاح حسام حسن مصر كأس العالم إبراهيم حسن دالاس
نرشح لكم
كأس العالم - ذا أثلتيك: بشكتاش يتفق مع أرسنال على ضم تروسارد كأس العالم - صدارة الهدافين على صفيح ساخن بين ميسي ومبابي كأس العالم - شرقي: نعرف قوة المغرب.. وواجهنا ضغط باراجواي بثقة كأس العالم - بونو: هدف أوناحي الاول منحنا دفعة كبيرة وأسهم في زيادة الثقة كأس العالم - لاعب المغرب: ما قاله وهبي بين الشوطين تسبب في تسجيل ثلاثية أمام كندا كأس العالم - منتخب مصر يخوض مرانه في نفس موعد مباراة الأرجنتين كأس العالم - مزراوي: بونو أنقذنا في أصعب اللحظات.. والخبرة صنعت الفارق كأس العالم - الطالبي: نحلم بالوصول إلى النهائي
أخر الأخبار
الغرافة يعلن رحيل مهاجمه خوسيلو 17 دقيقة | الوطن العربي
كأس العالم - شرطة دالاس تكشف تفاصيل مبادرتها مع بعثة منتخب مصر 30 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ذا أثلتيك: بشكتاش يتفق مع أرسنال على ضم تروسارد 40 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - صدارة الهدافين على صفيح ساخن بين ميسي ومبابي 52 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - شرقي: نعرف قوة المغرب.. وواجهنا ضغط باراجواي بثقة ساعة | في المونديال
كأس العالم - بونو: هدف أوناحي الاول منحنا دفعة كبيرة وأسهم في زيادة الثقة ساعة | في المونديال
كأس العالم - لاعب المغرب: ما قاله وهبي بين الشوطين تسبب في تسجيل ثلاثية أمام كندا ساعة | في المونديال
كأس العالم - منتخب مصر يخوض مرانه في نفس موعد مباراة الأرجنتين ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - مصر (1) 4-2 (1) أستراليا.. إلى دور الــــــــــــــــــــــــــــ 16 2 كأس العالم - مصر ضد الأرجنتين.. جميع مواعيد مباريات دور الـ16 3 كأس العالم - إبراهيم حسن يوضح حقيقة أزمة هيثم حسن.. موقف صلاح والمصابين 4 تشكيل كأس العالم - صلاح أساسي مع منتخب مصر ضد أستراليا.. وكريم حافظ ظهير أيسر