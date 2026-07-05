كأس العالم - شرطة دالاس تكشف تفاصيل مبادرتها مع بعثة منتخب مصر

أصدرت شرطة مدينة دالاس بيانا حول مباردتها مع منتخب مصر بعد الأزمة التي شهدها فندق الفريق قبل ملاقاة أستراليا.

ودخل إبراهيم حسن مدير منتخب مصر في صدام مع شرطة دالاس دفاعا عن طفل كان يريد التقاط صورة تذكارية مع محمود حسن "تريزيجيه" نجم مصر (التفاصيل).

وحرص رجال الشرطة في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، على توديع بعثة منتخب مصر، قبل التوجه لمدينة أتلانتا، حيث صافحوا حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، وتبادلا التحية قبل تحرك البعثة.

كما أهدى رجال الشرطة في دالاس شارة الشرطة، المخصصة لتأمين بطولة كأس العالم، لحسام وإبراهيم حسن، تعبيراً عن تقديرهم للتوأم، وهي شارات أمنية ذهبية، مصممة خصيصاً للاحتفال بمشاركة رجال الشرطة في تأمين هذا الحدث العالمي.

بعدها أصدرت شرطة دالاس بيانا جاء على النحو التالي:

تُقدّر إدارة شرطة دالاس علاقاتها مع أفراد المجتمع والزوار الدوليين.

ونؤمن بأن محادثة واحدة قد تُحدث فرقًا، وأن الاحترام يُترجم بالأفعال.

التقى أعضاء بعثة منتخب مصر بعدد من ضباط شرطة دالاس، حيث تبادلوا الهدايا وأجروا أحاديث تمحورت حول الشراكة والاحترام المتبادل.

وظهر في الصور إلى جانب أسامة إسماعيل نائب رئيس شرطة دالاس كل من:

شريف مختار، القنصل العام لجمهورية مصر العربية في هيوستن.

هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وعضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر.

محمد صلاح، قائد منتخب مصر.

إبراهيم حسن، مدير منتخب مصر.

وهنأت إدارة شرطة دالاس منتخب مصر على فوزه أمام أستراليا، مؤكدة تطلعها إلى استمرار هذه العلاقة طوال بطولة كأس العالم 2026 وما بعدها.

وفاز منتخب مصر على أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32 لكأس العالم، ليتأهل لأول مرة إلى دور الـ16 من البطولة.

وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

ويلعب منتخب مصر ضد الأرجنتين في دور الـ16 وتقام المباراة يوم الثلاثاء في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب الأرجنتين فاز على كاب فيردي 3-2 في دور الـ32 بعد وصول المباراة للوقت الإضافي.