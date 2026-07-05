كأس العالم - ذا أثلتيك: بشكتاش يتفق مع أرسنال على ضم تروسارد

الأحد، 05 يوليه 2026 - 12:26

كتب : FilGoal

ليوناردو تروسارد - أرسنال ضد بايرن ميونيخ

كشفت شبكة ذا أثلتيك أن نادي بشكتاش توصل إلى اتفاق مع أرسنال لضم البلجيكي لياندرو تروسارد مقابل 20 مليون يورو.

ويخوض اللاعب منافسات كأس العالم مع منتخب بلجيكا، حيث سيواجه أمريكا في الدور ربع النهائي من المونديال.

وبحسب التقرير فإن تروسارد لم يتبق في عقده مع أرسنال سوى موسم واحد، بعدما وقع على عقد مُحسن في أغسطس 2025 حصل بموجبه على زيادة كبيرة في راتبه، دون أن يتضمن الاتفاق تمديدا لفترة بقائه داخل ملعب الإمارات.

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وأوضح التقرير أن العقد الحالي للاعب ينتهي في عام 2027 كما كان محددا من قبل، وهو ما دفع أرسنال للدخول في مفاوضات بيعه خلال الفترة الحالية، في ظل رغبة بشكتاش في تدعيم صفوفه بعنصر هجومي صاحب خبرات أوروبية.

ومن المنتظر أن تُحسم التفاصيل النهائية للصفقة خلال الأيام المقبلة، تمهيدا لإعلان انتقال تروسارد رسميا إلى الدوري التركي.

وخاض تروسارد مع أرسنال 174 مباراة مسجلا 36 هدفا وصنع 34 آخرين.

وتوج مع أرسنال بالدوري الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية مرة واحدة لكل بطولة.

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