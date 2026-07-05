كأس العالم - صدارة الهدافين على صفيح ساخن بين ميسي ومبابي

الأحد، 05 يوليه 2026 - 12:14

كتب : FilGoal

الحذاء الذهبي

يواصل سباق هداف كأس العالم 2026 جذب أنظار الجماهير، مع انطلاق الأدوار الإقصائية وتصاعد المنافسة بين نجوم الكرة على جائزة الحذاء الذهبي لهداف البطولة.

ويتصدر كل من ليونيل ميسي قائد الأرجنتين وكيليان مبابي مهاجم فرنسا صدارة الهدافين حتى الآن، لكن ميسي لم يلعب مباراة ثمن النهائي أمام مصر حتى الآن، عكس مبابي.

ويرصد لكم FilGoal.com ترتيب هدافين كأس العالم 2026 حتى الآن:

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ترتيب هدافين كأس العالم 2026 حتى الآن

1: ليونيل ميسي (الأرجنتين) 7 أهداف.

1: كيليان مبابي (فرنسا) 7 أهداف.

3: إرلينج هالاند (النرويج) 5 أهداف.

3: هاري كين (منتخب إنجلترا) 5 أهداف.

5: عثمان ديمبلي (فرنسا) 4 أهداف.

5: فينيسيوس جونيور (البرازيل) 4 أهداف.

5: ميكيل أويارزابال (إسبانيا) 4 أهداف.

5: إسماعيلا سار (السنغال) 4 أهداف.

وينتهي كأس العالم 2026 يوم 19 يوليو الجاري.

ليونيل ميسي كأس العالم هاري كين كيليان مبابي إرلينج هالاند
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