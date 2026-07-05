كأس العالم - بونو: هدف أوناحي الاول منحنا دفعة كبيرة وأسهم في زيادة الثقة

الأحد، 05 يوليه 2026 - 11:59

كتب : FilGoal

ياسين بونو - حارس مرمى المغرب ضد هولندا

يرى ياسين بونو حارس المغرب أن الهدف الأول الذي سجله زميله عز الدين أوناحي أسهم كثيرا في الفوز على المنتخب الكندي والتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم.

وتأهل منتخب المغرب لدور الـ8 في كأس العالم 2026 بعد الفوز على كندا بثلاثية دون رد في دور الـ16.

وأوضح بونو في تصريحات نشرتها جريدة المنتخب المغربية: "هذا الفوز جاء بعد مباراة صعبة تطلبت تركيزًا كبيرًا وجهدًا جماعيًا من جميع اللاعبين".

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وأضاف "الهدف الأول الذي سجله أوناحي منح المنتخب دفعة معنوية كبيرة، وساهم في زيادة ثقة اللاعبين داخل أرضية الملعب".

كما خصّ بونو الجماهير المغربية بالشكر، معربًا عن سعادته بمشاهدة مظاهر الاحتفال التي عمت مختلف ربوع الغرب عقب التأهل.

وأتم "نشعر بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا، وعازمون على مواصلة المشوار وتشريف كرة القدم المغربية في الأدوار المقبلة".

وتغلب المغرب على كندا أحد الدول مستضيفة البطولة مع أمريكا والمكسيك، ليصل للمرة الثانية على التوالي إلى دور الـ8 في المونديال.

ويلتقي منتخب المغرب في دور الـ8 مع نظيره الفرنسي الذي تغلب على باراجواي بهدف.

وأصبح المغرب أول منتخب إفريقي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين.

سجل ثلاثية المغرب، عز الدين أوناحي هدفين، وهدف بقدم سفيان رحيمي في الوقت بدل الضائع.

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ياسين بونو المغرب
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