كأس العالم - لاعب المغرب: ما قاله وهبي بين الشوطين تسبب في تسجيل ثلاثية أمام كندا

الأحد، 05 يوليه 2026 - 11:46

كتب : FilGoal

المغرب ضد كندا - عز الدين أوناحي

أوضح سمير المرابط لاعب وسط المغرب أن حديث المدرب محمد وهبي بين شوطي لقاء كندا منح الفريق الدفعة لتسجيل الثلاثية أمام كندا.

وتأهل منتخب المغرب لدور الـ8 في كأس العالم 2026 بعد الفوز على كندا بثلاثية دون رد في دور الـ16.

وقال المرابط في تصريحات نشرها موقع البطولة المغربي: "دخلنا في المباراة بشكل جيد، برغبة في الفوز، لم الشوط الأول لم يسير جيدا".

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وأضاف "بين الشوطين ألقى المدرب علينا خطابا فدخلنا الشوط الثاني بشكل جيد وتألقنا في تسجيل ثلاثة أهداف".

وتابع لاعب ستراسبورج "نشعر بالكثير من الفخر، والكثير من السعادة. ليس في كل وقت يمكننا أن نعيش مثل هذه اللحظات".

وأتم "ربع نهائي كأس العالم أمر يجب أن نستمتع به، وأتمنى أن نستمر على هذا النحو".

وتغلب المغرب على كندا أحد الدول مستضيفة البطولة مع أمريكا والمكسيك، ليصل للمرة الثانية على التوالي إلى دور الـ8 في المونديال.

ويلتقي منتخب المغرب في دور الـ8 مع نظيره الفرنسي الذي تغلب على باراجواي بهدف.

وأصبح المغرب أول منتخب إفريقي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين.

سجل ثلاثية المغرب، عز الدين أوناحي هدفين، وهدف بقدم سفيان رحيمي في الوقت بدل الضائع.

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