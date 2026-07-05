كأس العالم - منتخب مصر يخوض مرانه في نفس موعد مباراة الأرجنتين

الأحد، 05 يوليه 2026 - 11:45

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

يخوض منتخب مصر مرانه الأول استعدادا لمواجهة الأرجنتين يوم الأحد في السابعة مساء، وهو نفس موعد المباراة.

ويصطدم المنتخب المصري بنظيره الأرجنتيني في السابعة من مساء الثلاثاء في ثمن نهائي كأس العالم.

وأكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر، أن الفريق سيخوض مرانه اليوم في تمام الساعة الثانية عشرة بتوقيت أتلانتا – السابعة مساءً بتوقيت القاهرة - استعداداً لمواجهة الأرجنتين.

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المنتخب المصري لم يتدرب يوم السبت، لأن الجهاز الفني فضل منح اللاعبين قسطا من الراحة بعد مباراة أستراليا.

وفازت مصر على أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق يوم الجمعة.

موعد مباراة مصر المقبلة في كأس العالم

مصر ضد الأرجنتين

الثلاثاء 7 يوليو 2026.

وتقام المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت ماكس 1،2،3،4.

بتعليق علي محمد علي.

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مصر الأرجنتين
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