كأس العالم - مزراوي: بونو أنقذنا في أصعب اللحظات.. والخبرة صنعت الفارق

أشاد نصير مزراوي ظهير منتخب المغرب بالدور الحاسم الذي لعبه الحارس ياسين بونو في تحقيق الانتصار أمام كندا، مؤكدًا أن الخبرة كانت كلمة السر في حسم المباراة.

وحقق منتخب المغرب انتصارا كبيرا أمام كندا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء في دور الـ16 من كأس العالم.

وقال مزراوي في تصريحات لوسائل الإعلام: "الحمد لله لدينا ياسين بونو، أنقذنا في اللحظات التي لم تكن فيها الأمور في صالحنا كان حاضرا بتصدياته، وحافظ على نظافة شباكه".

وواصل "في الشوط الثاني، حصلنا على فرص عديدة، وسجلنا ثلاثة أهداف الحمد لله".

وأردف "الخبرة لعبت دور كبير في المباراة وتمكنا من تحقيق الانتصار، واللاعبون الشباب ساهموا فيه أيضا، وهذا منحنا دافعا كبيرا".

وأتم "سنستعد لما هو قادم بأفضل طريقة ممكنة ونعد الجماهير أن نقدم كل ما لدينا من أجلهم".

وسيواجه المغرب نظيره الفرنسي في الدور ربع النهائي من كأس العالم الخميس المقبل.

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