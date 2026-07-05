كأس العالم - الطالبي: نحلم بالوصول إلى النهائي

يحلم شمس الدين الطالبي لاعب المنتخب المغربي بالوصول إلى نهائي كأس العالم 2026، وذلك عقب التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم على حساب كندا.

وتأهل منتخب المغرب لدور الـ8 في كأس العالم 2026 بعد الفوز على كندا بثلاثية دون رد في دور الـ16.

وقال الطالبي في تصريحات نشرها موقع البطولة المغربي: "كانت مباراة جيدة في الدور ثمن النهائي. واجهنا كندا، وهو منتخب جيد. في الشوط الأول لم نقدم الأداء المطلوب، إذ افتقدنا قليلا للرغبة والحماس والحدة في اللعب، لكننا صححنا ذلك في الشوط الثاني، وفي النهاية نجحنا في الفوز بالمباراة".

وأضاف "كان حديث وهبي فعالا جدا بين الشوطين. أخبرنا بأنه يجب أن نستيقظ ونُظهر رغبة أكبر وحماسا أكثر، وأن نكون أقوى في الالتحامات الثنائية، وهذا ما فعلناه في الشوط الثاني، حيث أنجزنا المهمة".

وأتم "الجميع يحلم بالوصول إلى النهائي، وإن شاء الله سنبذل كل ما في وسعنا لتحقيق ذلك".

وتغلب المغرب على كندا أحد الدول مستضيفة البطولة مع أمريكا والمكسيك، ليصل للمرة الثانية على التوالي إلى دور الـ8 في المونديال.

ويلتقي منتخب المغرب في دور الـ8 مع نظيره الفرنسي الذي تغلب على باراجواي بهدف.

وأصبح المغرب أول منتخب إفريقي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين.

سجل ثلاثية المغرب، عز الدين أوناحي هدفين، وهدف بقدم سفيان رحيمي في الوقت بدل الضائع.

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