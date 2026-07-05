كأس العالم - حارس باراجواي: أردت تهنئة مبابي لكنه تجاهلني

كشف أورلاندو خيل حارس مرمى منتخب باراجواي، تفاصيل ما دار بينه وبين نجم فرنسا كيليان مبابي، عقب المباراة التي جمعت المنتخبين، مؤكدا أن الأمر لم يتجاوز لحظة انفعال عابرة.

وحقق منتخب فرنسا انتصارا مثيرا أمام براجواي بهدف مقابل لا شيء سجله كيليان مبابي.

وقال أورلاندو في تصريحات للصحفيين: "لقد مددت يدي لأهنئه، لكنه تجاهلني تماما، وكأنني لست موجودا".

وواصل "بالطبع دخلت في لحظة غضب وانفعال، لكن هذا كل ما في الأمر، لم يحدث شيء آخر، بعد ذلك هدأت، وكل ما أردته هو تهنئته فقط".

وأتم "في الحقيقة، لقد قدم منتخب فرنسا بطولة ممتازة جدا، وهم مرشحون للفوز باللقب".

وفازت فرنسا على باراجواي بهدف دون رد في مباراة أقيمت ضمن دور الـ16 من كأس العالم.

وسجل كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء.

منتخب فرنسا وصيف النسخة الماضية ، وبطل قبل الماضية حجز مقعدا في دور الثمانية.

وسيلعب الديوك أمام المغرب في ربع نهائي النسخة الحالية من كأس العالم.

وتفوق المغرب على كندا بثلاثية ليحجز مقعدا في دور الثمانية.

منتخب فرنسا سبق وأن فاز على المغرب بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم 2022، لكن النسخة الحالية قد تحمل نتيجة مختلفة.

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