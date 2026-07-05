جوزيه جوميز: فضلت تدريب الخليج السعودي على عروض أخرى

أكد البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الخليج أنَّ الهدف الأول خلال الموسم المقبل ضمان البقاء مبكرًا في الدوري السعودي.

قبل أسابيع، أعلن الخليج تعاقده مع مدرب الزمالك السابق بعقد يمتد لموسمين حتى عام 2028.

وقال جوميز في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "سعيد جدًّا بعودتي إلى السعودية، التي أراها عائلتي الثانية، نظرًا لارتباطي بالعمل مع الأندية السعودية منذ أعوام".

وأضاف "أشعر بالفخر بالتوقيع مع نادٍ كبير وعريق مثل الخليج، وقد فضلت مشروع النادي على عروض أخرى، لقناعتي برؤية الإدارة وإيمانها ببناء عمل مميز خلال الموسمين المقبلين".

من جانبه، رحب أحمد خريدة رئيس النادي بالمدرب الجديد، مؤكدًا أنَّ التعاقد معه جاء بعد دراسة دقيقة، بهدف استكمال المشروع الفني الذي قدَّمه الفريق خلال المواسم الماضية في الدوري.

وأوضح خريدة أنَّ الإدارة تعمل على معالجة الأخطاء الدفاعية التي لم تكن محل رضا الجماهير، إلى جانب تطوير المنظومة الهجومية، بما يسهم في ظهور الفريق بصورة أفضل خلال الموسم المقبل.

وفيما يتعلق بإمكانية نقل المباريات ذات الحضور الجماهيري المحدود إلى ملعب نادي الخليج أو ملعب الأمير نايف بن عبد العزيز في القطيف، أجاب خريدة: "تقدمنا بطلب إلى وزارة الرياضة بالتنسيق مع رابطة الدوري، لكن حتى الآن لم يصلنا أي رد رسمي، وبالتالي ستلعب مبارياتنا في موعدها ومكانها المحدد على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام".

وانتهى تعاقد جوميز مع الفتح بنهاية الموسم المنصرم، لينتقل بعدها لتدريب الخليج.