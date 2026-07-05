جوزيه جوميز: فضلت تدريب الخليج السعودي على عروض أخرى

الأحد، 05 يوليه 2026 - 10:58

كتب : FilGoal

جوزيه جوميز

أكد البرتغالي جوزيه جوميز، مدرب الخليج أنَّ الهدف الأول خلال الموسم المقبل ضمان البقاء مبكرًا في الدوري السعودي.

قبل أسابيع، أعلن الخليج تعاقده مع مدرب الزمالك السابق بعقد يمتد لموسمين حتى عام 2028.

وقال جوميز في تصريحات نقلتها جريدة الرياضية السعودية: "سعيد جدًّا بعودتي إلى السعودية، التي أراها عائلتي الثانية، نظرًا لارتباطي بالعمل مع الأندية السعودية منذ أعوام".

أخبار متعلقة:
أبو زهرة: صلاح وحسام حسن مستمران مع منتخب مصر لـ كأس العالم 2030 كأس العالم - مؤتمر أجيري: سنحتاج مباراة مثالية لتخطى إنجلترا كأس العالم - مؤتمر توخيل: أجواء عاطفية منتظرة.. وتجاوز البداية القوية لـ المكسيك مفتاح التأهل كأس العالم - مواعيد مباريات اليوم الأحد 5 يوليو - البرازيل ضد النرويج.. وإنجلترا تواجه المكسيك

وأضاف "أشعر بالفخر بالتوقيع مع نادٍ كبير وعريق مثل الخليج، وقد فضلت مشروع النادي على عروض أخرى، لقناعتي برؤية الإدارة وإيمانها ببناء عمل مميز خلال الموسمين المقبلين".

من جانبه، رحب أحمد خريدة رئيس النادي بالمدرب الجديد، مؤكدًا أنَّ التعاقد معه جاء بعد دراسة دقيقة، بهدف استكمال المشروع الفني الذي قدَّمه الفريق خلال المواسم الماضية في الدوري.

وأوضح خريدة أنَّ الإدارة تعمل على معالجة الأخطاء الدفاعية التي لم تكن محل رضا الجماهير، إلى جانب تطوير المنظومة الهجومية، بما يسهم في ظهور الفريق بصورة أفضل خلال الموسم المقبل.

وفيما يتعلق بإمكانية نقل المباريات ذات الحضور الجماهيري المحدود إلى ملعب نادي الخليج أو ملعب الأمير نايف بن عبد العزيز في القطيف، أجاب خريدة: "تقدمنا بطلب إلى وزارة الرياضة بالتنسيق مع رابطة الدوري، لكن حتى الآن لم يصلنا أي رد رسمي، وبالتالي ستلعب مبارياتنا في موعدها ومكانها المحدد على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام".

وانتهى تعاقد جوميز مع الفتح بنهاية الموسم المنصرم، لينتقل بعدها لتدريب الخليج.

الخليج جوزيه جوميز
نرشح لكم
بوستيكوجلو مدربا جديدا لـ النصر السعودي تمهيدا لضم تريزيجيه؟.. الرياض السعودي: حصلنا على موافقة للتعاقد مع لاعب أجنبي كأس العالم - الرياضية: سالم الدوسري يرفض الاعتزال الدولي ارتباك بين أندية الدوري السعودي بسبب تعليق الموافقات على ضم الأجانب الجدد الرياضية: النصر يمدد تعاقده جناحه لا زيادة لعدد الأجانب في الدوري السعودي كيسيه يرحل من أهلي جدة سكاي: أهلي جدة يرغب في ضم صلاح خلفا لمحرز
أخر الأخبار
كأس العالم - سكاي: كلوب يقترب من تدريب ألمانيا.. واجتماع حاسم في نيويورك 9 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - بيدري: مباراة البرتغال معقدة.. ومواجهة ميسي في النهائي حلم كبير 35 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - الصفقة الرابعة هذا الصيف.. ريال مدريد يضم دومفريس 48 دقيقة | ميركاتو
الغرافة يعلن رحيل خوسيلو ساعة | الوطن العربي
كأس العالم - شرطة دالاس تكشف تفاصيل مبادرتها مع بعثة منتخب مصر ساعة | في المونديال
كأس العالم - ذا أثلتيك: بشكتاش يتفق مع أرسنال على ضم تروسارد ساعة | في المونديال
كأس العالم - صدارة الهدافين على صفيح ساخن بين ميسي ومبابي ساعة | في المونديال
كأس العالم - شرقي: نعرف قوة المغرب.. وواجهنا ضغط باراجواي بثقة 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - مصر (1) 4-2 (1) أستراليا.. إلى دور الــــــــــــــــــــــــــــ 16 2 كأس العالم - مصر ضد الأرجنتين.. جميع مواعيد مباريات دور الـ16 3 كأس العالم - إبراهيم حسن يوضح حقيقة أزمة هيثم حسن.. موقف صلاح والمصابين 4 تشكيل كأس العالم - صلاح أساسي مع منتخب مصر ضد أستراليا.. وكريم حافظ ظهير أيسر