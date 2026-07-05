كأس العالم - مؤتمر توخيل: أجواء عاطفية منتظرة.. وتجاوز البداية القوية لـ المكسيك مفتاح التأهل

شدد توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا على أن مواجهة المكسيك ستكون مشحونة عاطفيا وداعمة لأصحاب الأرض، دون أن تتحول إلى أجواء عدائية، مؤكدا جاهزية لاعبيه للتعامل مع كل التحديات.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة المكسيك صباح الإثنين في دور الـ16 لكأس العالم 2026 وتقام المباراة على ملعب مكسيكو سيتي.

وقال توخيل في المؤتمر الصحفي: "ستكون الأجواء عاطفية ومليئة بالدعم لأصحاب الأرض، لا أتوقع أي عدائية، حتى الآن الجميع كان محترما للغاية، ملعب مثل هذا قادر على صناعة أجواء مميزة للفريق صاحب الأرض".

وواصل "أريد أن أكون على قدر توقعاتي الشخصية، أعتقد أننا جاهزون، البطولة صعبة بطبيعتها، وأفضل طريقة للتعامل معها هي الهدوء".

وأردف "لا توجد لدينا أي مشكلات اليوم، أعتقد أن فيفا على دراية بالموقف، وهناك إجراءات أمنية حول الفندق، موعد المباراة السادسة مساءً، وإذا لم نحصل على قسط كافٍ من النوم ليلًا، فلدينا الوقت صباحًا".

وكشف "لا أريد الحديث عن مشكلات غير موجودة، ما عايشته حتى الآن كان محترما وعاطفيا وداعما، نحن نحترم الجميع ونتوقع المعاملة بالمثل، الحديث عن مشكلات محتملة لا معنى له بالنسبة لي".

وعن عامل ارتفاع الملعب عن سطح البحر قال: "شعرت بصداع خفيف خلال اليوم ولم أنم بشكل مثالي، لكن لا شيء لا يمكن التعامل معه أو التكيف معه".

وواصل "اللاعبون شعروا به في الدقائق الأولى من التدريب، لكن كلما مر الوقت أصبح التعامل أسهل، من المستحيل التكيف بدنيًا بشكل كامل، نحن هنا قبل يوم واحد فقط لتجربة الظروف".

وأتم "ليس من قبيل الصدفة أن يكون منتخب المكسيك قويا جدا على أرضه، بأسلوب هجومي وضاغط، أعتقد أن أول 15 إلى 20 دقيقة ستكون الأصعب علينا، وإذا تجاوزناها سنكون في وضع جيد".

وتأهل منتخب إنجلترا إلى دور الـ16 بعدما تخطى عقبة الكونغو الديموقراطية بهدفين مقابل هدف في دور الـ32.