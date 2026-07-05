كأس العالم - مؤتمر أجيري: سنحتاج مباراة مثالية لتخطى إنجلترا

كشف خافيير أجيري مدرب منتخب المكسيك، صعوبة المواجهة المنتظرة أمام إنجلترا في دور الـ16، مشددا على أن فريقه لا يعول على عامل الارتفاع عن سطح البحر، وأن الحسم سيكون داخل الملعب فقط.

ويستعد منتخب المكسيك لمواجهة إنجلترا صباح الإثنين في دور الـ16 لكأس العالم 2026 وتقام المباراة على ملعب مكسيكو سيتي.

وقال أجيري في المؤتمر الصحفي: "اللاعبون الإنجليز تاريخيا يتميزون بالرشاقة والسرعة، لديهم لاعبين كبار يلعبون داخل وخارج البلاد، وهم أقوياء بدنيا ويمتلكون عناصر مميزة للغاية".

وواصل "منذ فترة وجود جاريث ساوثجيت غير أسلوبهم، وتوماس توخيل واصل هذا النهج بلمساته وأفكاره الخاصة، وهم قادرون على اللعب بطريقتين مختلفتين، في الماضي كانوا يعتمدون على السرعة والكرات الطويلة والعرضية والكرات الثانية والتحولات السريعة، وما زالوا يفعلون ذلك، لكنهم يغيرون النهج إذا لم ينجح".

وعن ارتفاع الملعب عن سطح البحر قال: "لا أركز على ذلك، المباراة 11 ضد 11، والحكم موجود، لذلك لا أفكر في أمور كهذه، كلا الفريقين سيحاول التسجيل في مرمى الآخر".

وواصل "قيل لي إن المباراة ستُلعب في توقيت مختلف، وقلت إنني غير سعيد بهذا التغيير، قبل المباراة بيوم واحد كان الأمر غير مناسب، وهذا كل ما قلته".

وكشف "تعرفون من أنا، أنا عملي وصريح، وكل شيء يأتي طبيعيا بالنسبة لي، تعاملت مع الموضوعين بشكل طبيعي، لم أسع للفت الانتباه، تم حل الأمرين، ويمكنكم الاطمئنان، هذه الأمور لم تؤثر على المجموعة، اللاعبون مستعدون وأقوياء وجاهزون لتقديم مباراة جيدة".

وأردف "إنجلترا فريق كبير، وسنحتاج لتقديم مباراة شبه مثالية إذا أردنا التأهل إلى ربع النهائي".

وأتم "هاري كين نجم عالمي، الأهداف التي سجلها مع المنتخب ومع بايرن ميونيخ تؤكد أنه لاعب من الطراز الرفيع، طويل القامة، يجيد الأدوار الدفاعية، وهو القائد، بالطبع سنحاول الحد من خطورته عبر لاعبي الارتكاز وإبقائه غير مرتاح حتى لا يتمكن من اكتساب الإيقاع".

وتأهل منتخب المكسيك إلى دور الـ16 بعدما تخطى عقبة الإكوادور بهدفين مقابل لا شيء ليضرب موعدا مع إنجلترا في دور الـ16 على ملعب مكسيكو سيتي.