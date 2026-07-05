كأس العالم - مواعيد مباريات اليوم الأحد 5 يوليو - البرازيل ضد النرويج.. وإنجلترا تواجه المكسيك

الأحد، 05 يوليه 2026 - 10:07

كتب : FilGoal

هاري كين - إنجلترا ضد الكونغو الديمقراطية

تتواصل مباريات دور الـ16 في اليوم الثاني من كأس العالم 2026.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 5 يوليو والقنوات الناقلة.

وتقام اليوم الأحد مباراتين على أن تستكمل باقي مباريات دور الـ16 الإثنين والثلاثاء.

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موعد مباريات اليوم الأحد كأس العالم

البرازيل × النرويج.. 11:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1،3.

المكسيك × إنجلترا.. 03:00 صباحا - بي إن سبورت ماكس 2،4.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

كأس العالم منتخب إنجلترا مباريات اليوم
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