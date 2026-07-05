كأس العالم - مواعيد مباريات اليوم الأحد 5 يوليو - البرازيل ضد النرويج.. وإنجلترا تواجه المكسيك
الأحد، 05 يوليه 2026 - 10:07
كتب : FilGoal
تتواصل مباريات دور الـ16 في اليوم الثاني من كأس العالم 2026.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الأحد 5 يوليو والقنوات الناقلة.
وتقام اليوم الأحد مباراتين على أن تستكمل باقي مباريات دور الـ16 الإثنين والثلاثاء.
موعد مباريات اليوم الأحد كأس العالم
البرازيل × النرويج.. 11:00 مساء - بي إن سبورت ماكس 1،3.
المكسيك × إنجلترا.. 03:00 صباحا - بي إن سبورت ماكس 2،4.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
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