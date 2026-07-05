كأس العالم - مدرب النرويج: البرازيل ليست المرشح الأوفر حظا بفارق كبير

الأحد، 05 يوليه 2026 - 04:51

كتب : FilGoal

ستوله سولباكن - مدرب النرويج

يثق ستوله سولياكن مدرب النرويج في قدرات فريقه قبل المواجهة المرتقبة أمام البرازيل.

وتلعب البرازيل ضد النرويج مساء الأحد ضمن دور الـ16 لكأس العالم.

وقال ستوله سولباكن مدرب النرويج في مؤتمر صحفي: "عندما نواجه البرازيل يجب ألا نفكر في أهمية الحدث، بل نركز فقط على ما يحدث داخل الملعب".

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وأضاف "إيقاف فينيسيوس جونيور لا يعتمد على الظهيرين فقط، بل على العمل الجماعي ومساندة الأطراف، حتى لا نترك لاعبينا في مواقف فردية".

وتابع "أعتقد أننا وجدنا الطريقة المناسبة لدعم هالاند وتزويده بالتمريرات التي يحتاجها. نحن فريق يتطلع بشغف لمواجهة البرازيل لأننا نملك عقلية هجومية".

وواصل "سواء امتدت المباراة إلى 90 أو 120 دقيقة، سنضطر إلى الدفاع لفترات، وعندما يحدث ذلك يجب أن نكون في أفضل حالاتنا".

وشدد "لا أعتقد أن البرازيل المرشح الأوفر حظا بفارق كبير كما كان الحال قبل سنوات. حققنا سلسلة نتائج جيدة لفترة طويلة، ونمتلك ثقة كبيرة، كما أننا نجيد التعامل مع الكرة".

وأتم تصريحاته "من الصعب تحديد نسبة مئوية لفرصنا في الفوز، لكننا قادرون على إلحاق الضرر بالبرازيل إذا قدمنا أفضل ما لدينا. أما إذا لم نكن في أفضل مستوياتنا، فلن تكون لدينا أي فرصة".

ويلعب الفائز من مباراة البرازيل ضد النرويج، أمام الفائز من مواجهة إنجلترا والمكسيك.

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