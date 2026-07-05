كأس العالم - مؤتمر أنشيلوتي: لا توجد خطة خاصة لإيقاف هالاند.. وهذا موقف رافينيا

الأحد، 05 يوليه 2026 - 04:42

كتب : FilGoal

كارلو أنشيلوتي - البرازيل

شدد كارلو أنشيلوتي مدرب البرازيل على جاهزية فريقه لخوض مواجهة النرويج المرتقبة.

وتلعب البرازيل ضد النرويج مساء الأحد ضمن دور الـ16 لكأس العالم.

وقال كارلو أنشيلوتي في مؤتمر صحفي: "الجميع يعرف كيف يلعب هالاند، وليس لدي ما أشرحه لمدافعينا حول كيفية مواجهته، فقد لعبوا ضده عدة مرات".

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وأضاف "لا أعتقد أن هناك خطة خاصة لإيقاف هالاند، ولا أحتاج إلى إخبار لاعبي كيف يدافعون".

وتابع "علينا أن نقدم أفضل ما لدينا، وأعتقد أننا وصلنا إلى مرحلة نمتلك فيها الثقة الكافية لتحقيق ذلك".

وشدد "تجاوزنا مباراة صعبة أمام اليابان، وأصبحنا مستعدين لأي شيء قد يحدث، كما كنا في مباراتنا الأخيرة".

وكشف "رافينيا حقق تقدما كبيرا في التعافي. ليس جاهزا بنسبة 100%، لكنه يتحسن بسرعة، وقد يكون على مقاعد البدلاء".

وأتم تصريحاته "إمكانية مشاركة فينيسيوس جونيور ونيمار معا؟ هذا وارد، وسنحدد القرار النهائي قبل المباراة".

ويلعب الفائز من مباراة البرازيل ضد النرويج، أمام الفائز من مواجهة إنجلترا والمكسيك.

أنشيلوتي البرازيل النرويج
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