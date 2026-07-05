كأس العالم - حارس باراجواي: راضون عن أدائنا أمام فرنسا
الأحد، 05 يوليه 2026 - 04:31
كتب : FilGoal
أعرب أورلاندو خيل حارس مرمى باراجواي عن رضاه رغم خسارة منتخب بلاده أمام فرنسا والخروج من كأس العالم.
وفازت فرنسا على باراجواي بهدف دون رد في مباراة أقيمت ضمن دور الـ16 من كأس العالم.
وسجل كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء.
وقال أورلاندو خيل حارس باراجواي عبر بي إن سبورتس: "محاولات فرنسا الهجومية كانت شرسة، لكننا دافعنا بشكل جيد ونجحنا في الحد من خطورتهم ومنعهم من صناعة التمريرات البينية، قبل أن يحصلوا على ركلة جزاء".
وأضاف "بشكل عام نحن راضون عن أدائنا، وأعتقد أن الجماهير في باراجواي تشعر بالفخر بما قدمه الفريق".
وأتم تصريحاته "بالطبع نشعر بالحزن للخروج من البطولة، لكننا واجهنا فريقا هو وصيف بطل العالم، ويملك إمكانيات كبيرة".
وحصل أورلاندو خيل حارس مرمى منتخب باراجواي على جائزة رجل مباراة فريقه أمام فرنسا.
وقام خيل بـ 4 تصديات خلال مباراة باراجواي ضد فرنسا وحرم الديوك من أهداف محققة خاصة الانفراد التام من كيليان مبابي في نهاية المباراة.
منتخب فرنسا وصيف النسخة الماضية ، وبطل قبل الماضية حجز مقعدا في دور الثمانية.
وسيلعب الديوك أمام المغرب في ربع نهائي النسخة الحالية من كأس العالم.
وتفوق المغرب على كندا بثلاثية ليحجز مقعدا في دور الثمانية.