كأس العالم - مبابي: الاستفزاز جزء من أسلوب باراجواي.. وحكيمي تواصل معي

الأحد، 05 يوليه 2026 - 04:11

كتب : FilGoal

مبابي - فرنسا ضد باراجواي

أعرب كيليان مبابي عن جاهزية فريقه لمواجهة المغرب بعد تخطي عقبة باراجواي في كأس العالم.

ويلتقي منتخب فرنسا مع نظيره المغربي في مواجهة مرتقبة، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.

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وقال مبابي عبر بي إن سبورتس: "كنا نعرف طريقة لعب باراجواي، وقدمنا مباراة جيدة، وأظهرنا أننا مستعدون لفعل أي شيء من أجل فرنسا".

وأضاف "كنا نعلم أن المباراة ستكون أشبه بمعركة، وأن الاستفزاز جزء من أسلوب لعبهم. كل فريق يستخدم أسلحته، هم لعبوا بطريقتهم، ونحن فزنا بطريقتنا".

وأتم تصريحاته "أشرف حكيمي تواصل معي، والمغرب فريق جيد للغاية، لكننا سنقدم أفضل ما لدينا من أجل التأهل لنصف النهائي".

وتأهل المنتخب الفرنسي بعد فوزه على باراجواي بهدف دون رد في دور الـ16.

وسجل كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء.

بينما حجز المنتخب المغربي مقعده في الدور ذاته بعدما اكتسح كندا بثلاثية نظيفة.

وأصبح المغرب أول منتخب إفريقي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين.

سجل ثلاثية المغرب، عز الدين أوناحي هدفين، وهدف بقدم سفيان رحيمي في الوقت بدل الضائع.

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