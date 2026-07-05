كأس العالم - موعد مباراة فرنسا والمغرب في ربع النهائي.. والقناة الناقلة
الأحد، 05 يوليه 2026 - 03:04
كتب : FilGoal
تحدد طرفي أول مباراة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.
ويلتقي منتخب فرنسا مع نظيره المغربي في مواجهة مرتقبة، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.
وتأهل المنتخب الفرنسي بعد فوزه على باراجواي بهدف دون رد في دور الـ16.
وسجل كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء.
بينما حجز المنتخب المغربي مقعده في الدور ذاته بعدما اكتسح كندا بثلاثية نظيفة.
وأصبح المغرب أول منتخب إفريقي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين.
سجل ثلاثية المغرب، عز الدين أوناحي هدفين، وهدف بقدم سفيان رحيمي في الوقت بدل الضائع.
موعد المباراة
تقام مباراة فرنسا والمغرب يوم الخميس 9 يوليو، وتنطلق في الساعة 11 مساء.
القناة الناقلة
تنقل المباراة عبر بي إن سبورتس ماكس.
نرشح لكم
كأس العالم - 4 تصديات.. أورلاندو خيل رجل مباراة فرنسا وباراجواي جوع بلا حدود كأس العالم - بعد إلغاء المران.. موقف مصابي لاعبي الأرجنتين قبل لقاء مصر كأس العالم - إمام عاشور: لن نعود لـ مصر إلا بميدالية كأس العالم - سعفان الصغير: بكائي بسبب الضغوط.. وسنحاول إسعاد الشعب المصري مجددا كأس العالم - بعد 18 يوما.. هيرفي رينار يرحل عن تدريب منتخب تونس كأس العالم - منتخب مصر يصل أتلانتا تحضيرا لمواجهة الأرجنتين كأس العالم - مدرب كندا: قدمنا مباراة قوية ضد المغرب أحد أفضل منتخبات البطولة
أخر الأخبار
جوع بلا حدود ساعة | في المونديال