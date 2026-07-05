كأس العالم - موعد مباراة فرنسا والمغرب في ربع النهائي.. والقناة الناقلة

الأحد، 05 يوليه 2026 - 03:04

كتب : FilGoal

فرنسا - المغرب - مبابي - سفيان أمرابط

تحدد طرفي أول مباراة في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026.

ويلتقي منتخب فرنسا مع نظيره المغربي في مواجهة مرتقبة، ضمن منافسات ربع نهائي البطولة.

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وتأهل المنتخب الفرنسي بعد فوزه على باراجواي بهدف دون رد في دور الـ16.

وسجل كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء.

بينما حجز المنتخب المغربي مقعده في الدور ذاته بعدما اكتسح كندا بثلاثية نظيفة.

وأصبح المغرب أول منتخب إفريقي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين.

سجل ثلاثية المغرب، عز الدين أوناحي هدفين، وهدف بقدم سفيان رحيمي في الوقت بدل الضائع.

موعد المباراة

تقام مباراة فرنسا والمغرب يوم الخميس 9 يوليو، وتنطلق في الساعة 11 مساء.

القناة الناقلة

تنقل المباراة عبر بي إن سبورتس ماكس.

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