كأس العالم - 4 تصديات.. أورلاندو خيل رجل مباراة فرنسا وباراجواي

الأحد، 05 يوليه 2026 - 02:43

كتب : FilGoal

أورلاندو خيل - باراجواي ضد فرنسا

حصل أورلاندو خيل حارس مرمى منتخب باراجواي على جائزة رجل مباراة فريقه أمام فرنسا.

وفازت فرنسا على باراجواي بهدف دون رد في مباراة أقيمت ضمن دور الـ16 من كأس العالم.

وسجل كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء.

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وقام خيل بـ 4 تصديات خلال مباراة باراجواي ضد فرنسا وحرم الديوك من أهداف محققة خاصة الانفراد التام من كيليان مبابي في نهاية المباراة.

منتخب فرنسا وصيف النسخة الماضية ، وبطل قبل الماضية حجز مقعدا في دور الثمانية.

وسيلعب الديوك أمام المغرب في ربع نهائي النسخة الحالية من كأس العالم.

وتفوق المغرب على كندا بثلاثية ليحجز مقعدا في دور الثمانية.

منتخب فرنسا سبق وأن فاز على المغرب بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم 2022، لكن النسخة الحالية قد تحمل نتيجة مختلفة

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