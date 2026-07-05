حجز منتخب فرنسا مقعدا في ثمن نهائي كأس العالم 2026 بعد الفوز على باراجواي في مباراة مثيرة.

وفازت فرنسا على باراجواي بهدف دون رد في مباراة أقيمت ضمن دور الـ16 من كأس العالم.

وسجل كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء.

منتخب فرنسا وصيف النسخة الماضية ، وبطل قبل الماضية حجز مقعدا في دور الثمانية.

وسيلعب الديوك أمام المغرب في ربع نهائي النسخة الحالية من كأس العالم.

وتفوق المغرب على كندا بثلاثية ليحجز مقعدا في دور الثمانية.

منتخب فرنسا سبق وأن فاز على المغرب بهدفين دون رد في نصف نهائي كأس العالم 2022، لكن النسخة الحالية قد تحمل نتيجة مختلفة.

جوع بلا حدود

حساب المنتخب الفرنسي على منصة "إكس" نشرت مقطع فيديو ظهر خلاله ريان شرقي في المران الأخير تحضيرا لمواجهة باراجواي وهو متحمس للغاية.

وقال شرقي في مقطع فيديو نشره حساب منتخب فرنسا: "قد لا يرى الناس ذلك، لكننا نمتلك جوعا لا حدود له لتحقيق المجد".

منتخب فرنسا استحوذ على الكرة بنسبة 76% مقابل 24% لمنتخب باراجواي، كما سدد الديوك 15 تسديدة مقابل 5 تسديدات فقط لمنتخب باراجواي.

كما حقق المنتخب الفرنسي الفوز الخامس على التوالي من أصل 5 مباريات خاضها في النسخة الحالية من كأس العالم، والتهم كل منافسيه.

"Les gens ne le voient pas, mais on a faim de fou furieux !" 👊 🗣️ @rayan_cherki pic.twitter.com/Htd6pvdeUg — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) July 2, 2026

وبركلة الجزاء التي سددها مبابي بنجاح نجح منتخب فرنسا في تسجيل 16 من أصل 17 ركلة جزاء حصل عليها في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، وكانت الركلة الوحيدة المهدرة من نصيب كريم بنزيمة أمام سويسرا في مونديال 2014.

كما أصبح منتخب فرنسا ثاني أكثر المنتخبات حصولًا على ركلات الجزاء في تاريخ كأس العالم برصيد 17 ركلة، خلف منتخب إسبانيا صاحب 18 ركلة.

وبذلك عادل كيليان مبابي رقم أنطوان جريزمان بوصوله إلى 19 مباراة بقميص فرنسا في كأس العالم، ولا يتفوق عليهما سوى هوجو لوريس الذي خاض 20 مباراة.

ورفع كيليان مبابي رصيده إلى 11 هدفًا في الأدوار الإقصائية بكأس العالم، معززًا مكانته بين أبرز الهدافين في تاريخ البطولة.

وأصبح منتخب فرنسا رابع منتخب يصل إلى 150 هدفًا في تاريخ كأس العالم، بعد البرازيل (246 هدفًا) وألمانيا (243) والأرجنتين (163).

























التشكيل

قاد كيليان مبابي هجوم منتخب فرنسا في مواجهة باراجواي بكأس العالم، فيما لعب مانو كونيه على حساب أوريلين تشواميني.

في المقابل اعتمد منتخب باراجواي على الثنائي خوليو إنسيسو وميجيل ألميرون في قيادة هجوم منتخب بلاده أمام الديوك.

وصف المباراة

بدأ منتخب فرنسا المباراة بضغط هجومي مكثف، وكاد كيليان مبابي أن يفتتح التسجيل بعدما سدد من داخل منطقة الجزاء، لكن الدفاع تدخل وأبعد الكرة إلى ركلة ركنية، قبل أن يهدر عثمان ديمبيلي فرصة محققة بتسديدة مرت بجوار القائم الأيسر.

ورد منتخب باراجواي بمحاولة خطيرة عبر ميجيل ألميرون، الذي سدد من داخل منطقة الجزاء، إلا أن الدفاع الفرنسي تصدى لمحاولته وحولها إلى ركلة ركنية، لينجح بعدها الحارس مايك ماينان في إبعاد الخطورة.

وحاول منتخب فرنسا فرض سيطرته على مجريات اللقاء، لكن أدريان رابيو فشل في استغلال أكثر من فرصة، بعدما سدد كرة فوق العارضة، وأخرى تصدى لها الدفاع، بينما افتقد مانو كوني وديمبيلي للدقة في اللمسة الأخيرة.

واعتمد منتخب باراجواي على التنظيم الدفاعي والانطلاق بالهجمات المرتدة، فيما واصل الحارس أورلاندو جيل تألقه، بعدما نجح في التعامل مع العرضيات والكرات الثابتة التي نفذها لاعبو المنتخب الفرنسي.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 53 بعد تعرض أورلاندو جيل لإصابة استدعت دخول الجهاز الطبي، قبل أن يتلقى العلاج ويعود لاستكمال اللقاء بصورة طبيعية.

وشهدت الدقيقة 55 تسديدة صاروخية من مانو كونيه لاعب منتخب فرنسا من منتصف منطقة باراجواي ولكن تصدي أروع من الحارس أورلاندو جيل لتمر الكرة الى ركنية

واصل منتخب فرنسا ضغطه الهجومي في الشوط الثاني، ليحصل على ركلة جزاء في الدقيقة 69.

وتقدم كيليان مبابي لتنفيذ الركلة، ليسددها بنجاح في الزاوية اليمنى السفلية، مانحًا منتخب فرنسا التقدم بنتيجة 1-0 في الدقيقة 70.

ورد منتخب باراجواي بإجراء تبديلين دفعة واحدة، بخروج ميجيل ألميرون وجوستافو جوميز، ومشاركة جابرييل أفالوس وماوريسيو لتنشيط الفريق.

حاول منتخب باراجواي العودة إلى المباراة، لكن تسديدة جونيور ألونسو من خارج منطقة الجزاء مرت بعيدة عن المرمى في الدقيقة 87.

وأجرى منتخب فرنسا تبديلًا في الدقيقة 84، بخروج عثمان ديمبيلي ومشاركة ريان شرقي لتنشيط الجانب الهجومي.

وكاد مايكل أوليسي أن يعزز تقدم فرنسا، بعدما انطلق نحو المرمى، لكن أحد مدافعي باراجواي عاد في الوقت المناسب وأفسد المحاولة.

وشهدت الدقائق الأخيرة حصول مانو كوني على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي، بينما احتسب الحكم مخالفة أخرى ضد كيليان مبابي، مع استمرار تفوق فرنسا حتى صافرة النهاية.