كأس العالم - إمام عاشور: لن نعود لـ مصر إلا بميدالية

الأحد، 05 يوليه 2026 - 01:57

كتب : FilGoal

إمام عاشور - منتخب مصر - أستراليا

شدد إمام عاشور لاعب منتخب مصر على أن الهدف هو العودة بميدالية من كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح ويستعد للقاء الأرجنتين.

وقال إمام عاشور لاعب منتخب مصر عبر أون سبورت: "سعيد للغاية بعد تحقيق الفوز أمام أستراليا في مباراة صعبة، وأشكر اللاعبين والجهاز الفني والجماهير التي دعمتنا".

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وأضاف "كان لدي إحساس ليلة المباراة أن اللقاء سيصل لـ 120 دقيقة".

وأكمل "لن نعود لمصر إلا بميدالية بإذن الله".

وأتم "أقول لسعفان الصغير (مدرب حراس منتخب مصر) لا تحمل همًا فنحن لاعبين رجال، الجهاز الفني يتعامل معانا كأننا أبناءهم".

موعد مباراة مصر المقبلة في كأس العالم

مصر ضد الأرجنتين

الثلاثاء 7 يوليو 2026.

وتقام المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت ماكس 1،2،3،4.

بتعليق علي محمد علي.

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