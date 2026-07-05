كأس العالم - سعفان الصغير: بكائي بسبب الضغوط.. وسنحاول إسعاد الشعب المصري مجددا

بكى سعفان الصغير مدرب حراس منتخب مصر فرحا بعد التأهل لدور الـ 16 من كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي كأس العالم بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح.

وقال مدرب حراس منتخب مصر عبر أون سبورت: "بكائي بسبب الضغوط والفرحة، وأتعامل مع اللاعبين كأنهم أبنائي".

وأضاف "الضغوط علينا قوية سواء جهاز فني أو لاعبين، وهدفنا إسعاد الشعب المصري، وسنحاول تكرارها أكثر وأكثر".

وأتم "تأخرت في غرفة الملابس بين الشوطين في مباراة نيوزيلندا بسبب الصلاة وجدت الشناوي يساعد شوبير في الإحماء وهو أمر رائع".

موعد مباراة مصر المقبلة في كأس العالم

مصر ضد الأرجنتين

الثلاثاء 7 يوليو 2026.

وتقام المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتنقل المباراة عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت ماكس 1،2،3،4.

بتعليق علي محمد علي.