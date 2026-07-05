كأس العالم - بعد 18 يوما.. هيرفي رينار يرحل عن تدريب منتخب تونس

أعلن هيرفي رينار المدير الفني لـ منتخب تونس رحيله عن تدريب نسور قرطاج بعد نهاية المشوار في كأس العالم 2026.

وتولى رينار تدريب تونس بشكل مؤقت خلفا لمواطنه الفرنسي صبري لموشي الذي أقيل من منصبه بعد الخسارة القاسية من السويد.

وكتب هيرفي رينار مدرب منتخب تونس عبر "إنستجرام"

"أشكر الاتحاد التونسي لإتاحة الفرصة لي للمشاركة في كأس العالم 2026. كان شرفا لي أن أرتدي ألوان تونس وعيش هذه التجربة التي لا تُنسى.

أتمنى للمنتخب التونسي كل التوفيق في المستقبل.

أنا على يقين أنه سيواصل التطور، وسيسعد أمة بأكملها، وسيكتب فصولًا جميلة في تاريخه.

شكرا لكل من رافقني خلال هذه المغامرة.

أتمنى لكم كل النجاح في المستقبل.

مغامرتي انتهت".

بعد مباراتين.. هيرفي رينار يعلن رحيله عن تدريب منتخب تونس 🇹🇳 pic.twitter.com/dhL7eiKlIW — FilGoal (@FilGoal) July 4, 2026

وأصبح الفرنسي ثامن مدرب يرحل عن تدريب منتخب بلاده بعد نهاية المشوار في كأس العالم 2026.

البداية كانت من صبري لموشي مدرب تونس، وستيف كلارك مدرب اسكتلندا وميروسلاف كوبيك مدرب التشيك وهيونج ميونج بو مدرب كوريا الجنوبية ورونالد كومان مدرب هولندا وسيباستيان بيكاسيسي مدرب الإكوادور ومارسيلو بييلسا مدرب أوروجواي وأخيرا رينار.

وتولى رينار تدريب تونس في مباراتي اليابان وهولندا وخسر كلاهما بنتيجتي 4-0 و3-1 على الترتيب متذيلا المجموعة.

واستمرت رحلة الفرنسي 18 يوما فقط في تدريب منتخب تونس إذ وقع على عقد حتى نهاية المشوار في كأس العالم 2026.

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