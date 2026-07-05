كأس العالم - بعد 18 يوما.. هيرفي رينار يرحل عن تدريب منتخب تونس

الأحد، 05 يوليه 2026 - 01:06

كتب : FilGoal

هيرفي رينار - تونس

أعلن هيرفي رينار المدير الفني لـ منتخب تونس رحيله عن تدريب نسور قرطاج بعد نهاية المشوار في كأس العالم 2026.

وتولى رينار تدريب تونس بشكل مؤقت خلفا لمواطنه الفرنسي صبري لموشي الذي أقيل من منصبه بعد الخسارة القاسية من السويد.

وكتب هيرفي رينار مدرب منتخب تونس عبر "إنستجرام"

أخبار متعلقة:
كأس العالم - رينار: أشكر الجميع وأعتذر عما حدث.. ولم نتحدث عن المستقبل مع تونس كأس العالم - رينار: نريد إنهاء البطولة أمام هولندا بأفضل طريقة ممكنة كأس العالم - رينار: يجب أن نظهر بعض الكبرياء في المباراة الأخيرة ضد هولندا كأس العالم – رينار: تواجدي في البطولة أشبه بالمعجزة

"أشكر الاتحاد التونسي لإتاحة الفرصة لي للمشاركة في كأس العالم 2026. كان شرفا لي أن أرتدي ألوان تونس وعيش هذه التجربة التي لا تُنسى.

أتمنى للمنتخب التونسي كل التوفيق في المستقبل.

أنا على يقين أنه سيواصل التطور، وسيسعد أمة بأكملها، وسيكتب فصولًا جميلة في تاريخه.

شكرا لكل من رافقني خلال هذه المغامرة.

أتمنى لكم كل النجاح في المستقبل.

مغامرتي انتهت".

وأصبح الفرنسي ثامن مدرب يرحل عن تدريب منتخب بلاده بعد نهاية المشوار في كأس العالم 2026.

البداية كانت من صبري لموشي مدرب تونس، وستيف كلارك مدرب اسكتلندا وميروسلاف كوبيك مدرب التشيك وهيونج ميونج بو مدرب كوريا الجنوبية ورونالد كومان مدرب هولندا وسيباستيان بيكاسيسي مدرب الإكوادور ومارسيلو بييلسا مدرب أوروجواي وأخيرا رينار.

وتولى رينار تدريب تونس في مباراتي اليابان وهولندا وخسر كلاهما بنتيجتي 4-0 و3-1 على الترتيب متذيلا المجموعة.

واستمرت رحلة الفرنسي 18 يوما فقط في تدريب منتخب تونس إذ وقع على عقد حتى نهاية المشوار في كأس العالم 2026.

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.

تونس كأس العالم هيرفي رينار
نرشح لكم
كأس العالم - إمام عاشور: لن نعود لـ مصر إلا بميدالية كأس العالم - سعفان الصغير: بكائي بسبب الضغوط.. وسنحاول إسعاد الشعب المصري مجددا كأس العالم - منتخب مصر يصل أتلانتا تحضيرا لمواجهة الأرجنتين كأس العالم - مدرب كندا: قدمنا مباراة قوية ضد المغرب أحد أفضل منتخبات البطولة كأس العالم – قائد كندا: قدمنا بطولة رائعة رغم الخروج كأس العالم – أوناحي: لا توجد مباراة سهلة في البطولة.. وسعيد بالتسجيل كأس العالم - إبراهيم حسن: حسام مثل الطالب النجيب.. و"مش شايفين" ميسي كأس العالم - مهند لاشين: لا يجب أن ننسى ثلاثي منتخب مصر الغائب
أخر الأخبار
كأس العالم - إمام عاشور: لن نعود لـ مصر إلا بميدالية 5 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - سعفان الصغير: بكائي بسبب الضغوط.. وسنحاول إسعاد الشعب المصري مجددا 8 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - بعد 18 يوما.. هيرفي رينار يرحل عن تدريب منتخب تونس 57 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - منتخب مصر يصل أتلانتا تحضيرا لمواجهة الأرجنتين 57 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مدرب كندا: قدمنا مباراة قوية ضد المغرب أحد أفضل منتخبات البطولة ساعة | في المونديال
كأس العالم – قائد كندا: قدمنا بطولة رائعة رغم الخروج ساعة | في المونديال
كأس العالم – أوناحي: لا توجد مباراة سهلة في البطولة.. وسعيد بالتسجيل ساعة | في المونديال
كأس العالم - إبراهيم حسن: حسام مثل الطالب النجيب.. و"مش شايفين" ميسي ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - مصر (1) 4-2 (1) أستراليا.. إلى دور الــــــــــــــــــــــــــــ 16 2 كأس العالم - بتواجد ثلاثي عربي.. مواعيد مباريات دور الـ 32 والملاعب والقنوات الناقلة 3 كأس العالم - مصر ضد الأرجنتين.. جميع مواعيد مباريات دور الـ16 4 كأس العالم - إبراهيم حسن يوضح حقيقة أزمة هيثم حسن.. موقف صلاح والمصابين
/articles/532575/كأس-العالم-بعد-18-يوما-هيرفي-رينار-يرحل-عن-تدريب-منتخب-تونس