كأس العالم - منتخب مصر يصل أتلانتا تحضيرا لمواجهة الأرجنتين
الأحد، 05 يوليه 2026 - 01:05
كتب : محمد جمال
وصلت بعثة منتخب مصر إلى مدينة أتلانتا بالولايات المتحدة الأمريكية تحضيرا لمواجهة الأرجنتين.
وتلعب مصر ضد الأرجنتين يوم الثلاثاء المقبل ضمن دور الـ16 لمسابقة كأس العالم.
ووصلت بعثة منتخب مصر بعد رحلة طيران استغرقت ساعتين، استعدادا لمواجهة الأرجنتين.
ويلتقى منتخب مصر، نظيره الأرجنتينى في السابعة مساء يوم الثلاثاء المقبل على إستاد أتلانتا.
وكان منتخبنا الوطني قد تأهل إلى دور ال16 بكأس العالم، للمرة الأولى في تاريخه وذلك بعد فوزه على منتخب أستراليا.
وفاز منتخب مصر على أستراليا بركلات الترجيح 4-2، في دور الـ 32 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.
فيما حجز منتخب الأرجنتين مقعدا في ثمن النهائي بالفوز على كاب فيردي 3-2.
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