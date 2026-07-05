كأس العالم - مدرب كندا: قدمنا مباراة قوية ضد المغرب أحد أفضل منتخبات البطولة

أكد جيسي مارش، المدير الفني لمنتخب كندا، أن فريقه قدم مباراة كبيرة أمام المغرب أحد أقوى منتخبات البطولة، لكنه افتقد الجودة اللازمة في الثلث الأخير، وهو ما حسم النتيجة لصالح المنافس.

وتأهل منتخب المغرب لدور الـ8 في كأس العالم 2026 بعد الفوز على كندا بثلاثية دون رد في دور الـ16.

وقال مارش عقب اللقاء: "لقد صنعوا فرصًا أكثر منا بقليل، لكن المشكلة لم تكن في رفع نسق اللعب أو الحماس. الفارق كان أنهم يملكون جودة أكبر في الثلث الأخير، بينما افتقدنا القدرة على صناعة الفارق في اللحظات الحاسمة."

وأضاف: "من ناحية الخطة وأسلوب اللعب، والطريقة التي آمن بها اللاعبون بأنفسهم وواجهوا فريقًا لم يخسر منذ فترة طويلة، أعتقد أننا كنا الفريق الأفضل في الشوط الأول وحتى في بداية الشوط الثاني."

وتابع: "لقطة واحدة فقط جعلت النتيجة تصبح 1-0. في الشوط الأول قدم اللاعبون الـ11 أداءً رائعًا، وكنا غير محظوظين لأننا لم نتقدم في النتيجة. بعد ذلك حسمت التفاصيل الصغيرة المباراة."

واختتم مدرب كندا: "لكن ما أود قوله هو أن جماهيرنا كانت محظوظة بامتلاك فريق يلعب بهذه الشخصية، ويهاجم المنافس دون خوف، ويقاتل حتى النهاية."

وتغلب المغرب على كندا أحد الدول مستضيفة البطولة مع أمريكا والمكسيك، ليصل للمرة الثانية على التوالي إلى دور الـ8 في المونديال.

ويلتقي منتخب المغرب في دور الـ8 مع الفائز من مواجهة فرنسا وباراجواي.

وأصبح المغرب أول منتخب إفريقي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين.

سجل ثلاثية المغرب، عز الدين أوناحي هدفين، وهدف بقدم سفيان رحيمي في الوقت بدل الضائع.

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