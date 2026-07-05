كأس العالم – قائد كندا: قدمنا بطولة رائعة رغم الخروج

الأحد، 05 يوليه 2026 - 00:35

كتب : FilGoal

ستيفن أوستاكيو قائد منتخب كندا

يرى ستيفن أوستاكيو لاعب وسط منتخب كندا، إن منتخب بلاده قدم بطولة رائعة رغم الخروج من كأس العالم، مؤكدًا أن الفريق كان قريبًا من تحقيق مفاجأة أمام منافسه لولا تراجع الأداء في الشوط الثاني.

وقال أوستاكيو في تصريحاته عقب المباراة: "أعتقد أننا قدمنا بطولة مذهلة. وحتى نهاية الشوط الأول من هذه المباراة كنا رائعين. يجب أن يشعر الجميع في كندا بالفخر بما قدمناه".

وتابع: "شعرنا بأننا كنا قادرين على الفوز بالمباراة، خاصة في الشوط الأول. كنا الأفضل، وقاتلنا على كل كرة، وصنعنا فرصًا عديدة، كما كانت الكرات الثابتة تمثل نقطة قوة لنا".

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واختتم لاعب كندا: "لكننا استقبلنا هدفًا من كرة ثابتة، وبعدها اندفعنا بحثًا عن العودة، وهو ما منح المنافس مساحات استغلها في الهجمات المرتدة وألحق بنا الضرر".

تأهل منتخب المغرب لدور الـ8 في كأس العالم 2026 بعد الفوز على كندا بثلاثية دون رد في دور الـ16.

وتغلب المغرب على كندا أحد الدول مستضيفة البطولة مع أمريكا والمكسيك، ليصل للمرة الثانية على التوالي إلى دور الـ8 في المونديال.

ويلتقي منتخب المغرب في دور الـ8 مع الفائز من مواجهة فرنسا وباراجواي.

وأصبح المغرب أول منتخب إفريقي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين.

سجل ثلاثية المغرب، عز الدين أوناحي هدفين، وهدف بقدم سفيان رحيمي في الوقت بدل الضائع.

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