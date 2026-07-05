كأس العالم – أوناحي: لا توجد مباراة سهلة في البطولة.. وسعيد بالتسجيل

عبر عز الدين أوناحي لاعب وسط المغرب عن سعادته بتسجيل ثنائية في فوز فريقه على كندا في كأس العالم.

وتألق أوناحي خلال المباراة وسجل ثنائية من ضمن ثلاثية فوز المغرب على كندا.

وقال أوناحي عقب المباراة: "أنا سعيد جدًا بتسجيلي هدفين. لم تكن المباراة سهلة بالنسبة لنا. رأينا أن كندا سببت لنا الكثير من المشاكل، خاصة في الشوط الأول".

وأضاف "هذه المباراة ستساعدنا على التطور. لقد رأينا أنه لا توجد أي مباراة سهلة في هذه البطولة، لكن الأهم هو أننا تأهلنا."

وتأهل منتخب المغرب لدور الـ8 في كأس العالم 2026 بعد الفوز على كندا بثلاثية دون رد في دور الـ16.

وتغلب المغرب على كندا أحد الدول مستضيفة البطولة مع أمريكا والمكسيك، ليصل للمرة الثانية على التوالي إلى دور الـ8 في المونديال.

ويلتقي منتخب المغرب في دور الـ8 مع الفائز من مواجهة فرنسا وباراجواي.

وأصبح المغرب أول منتخب إفريقي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين.

سجل ثلاثية المغرب، عز الدين أوناحي هدفين، وهدف بقدم سفيان رحيمي في الوقت بدل الضائع.

عز أنصفك يا شوالي

مع المعلق المغربي الأساسي للمباراة جواد بدة، تواجد التونسي عصام الشوالي على قناة ثانية.

ومنذ بداية كأس العالم لم يحالف الشوالي الحظ في تعليقه لمباريات المنتخبات العربية أو الإفريقية، وجميعهم غادروا البطولة أثناء تعليقه.

ما جعل عصام الشوالي يسخر من نفسه على الهواء أثناء تعليقه على أحد المباريات بشكل طريف، مشيرا إلى سوء حظ المنتخبات التي يعلق لها على المباريات.

ومع الكشف عن وجود عصام الشوالي معلقا على المباراة بدأ البعض يتخوف على منتخب المغرب في مباراة كندا.

لكن عز الدين أوناحي أنصف عصام الشوالي بتسجيله ثنائية فوز المغرب على كندا، وأنهى فكرة سوء حظ المنتخبات العربية والإفريقية مع عصام الشوالي.

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.