كأس العالم - إبراهيم حسن: حسام مثل الطالب النجيب.. و"مش شايفين" ميسي

يثق إبراهيم حسن مدير منتخب مصر في قدرات الفراعنة قبل خوض المواجهة المرتقبة ضد الأرجنتين.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الأرجنتين بدور الـ 16 من كأس العالم بعد تخطي عقبة أستراليا بركلات الترجيح.

وقال إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عبر صدى البلد: "نتدرب يوميا على ركلات الترجيح، وهذا جزء أساسي من البرنامج التدريبي الذي يضعه حسام حسن. كنا نرغب في حسم المباراة قبل الوصول إلى ركلات الترجيح، لكن الحمد لله حققنا الفوز في النهاية".

وأجاب "اللعب ضد ميسي؟ "مش شايفنه" نحن ننظر إلى منتخب مصر. ندخل كل مباراة من أجل القتال، سواء كان المنافس ميسي أو غيره. لدينا محمد صلاح، ولدينا أيضا مجموعة مميزة من اللاعبين".

وتابع "محمد صلاح يجد نفسه مع حسام حسن ومع منتخب مصر. منذ تولينا المسؤولية ظهر صلاح بنسخة مختلفة، وهو نموذج رائع داخل الفريق"

"لا توجد إصابات داخل الفريق، لكن هناك بعض حالات الإجهاد. أما محمد عبد المنعم وأحمد فتوح، فمن الصعب لحاقهما بمباراة الأرجنتين".

وكشف "كنت قلقا بشأن مشاركة محمد صلاح، لكنه خضع لبرنامج تأهيلي مكثف، وتمكن من اللحاق بمباراة أستراليا".

وواصل "حسام حسن مثل الطالب النجيب الذي يتوقع الأسئلة جيدا، فهو يدرس المنافسين بشكل واف، ويبلغ اللاعبين بكل تفاصيلهم، لذلك يدخل اللاعبون المباراة وهم على دراية كاملة بكل ما يخص المنافس".

وتابع "منذ اليوم الأول أبلغنا اللاعبين أنه لا يوجد شيء اسمه المشاركة فقط، هدفنا هو الوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة".

وشدد "هيثم حسن لاعب مميز، لكن حسام حسن يحرص على إشراكه في التوقيت المناسب الذي يسمح له بإظهار إمكانياته. والأمر نفسه ينطبق على زيزو وتريزيجيه".

وأوضح "كريم حافظ قدم مستوى رائعا، وكذلك حسام عبد المجيد ومحمود صابر. جميع اللاعبين جاهزون، وكل منهم يقدم أفضل ما لديه".

وأتم تصريحاته "اللعب ضد ميسي؟ "مش شايفنه" نحن ننظر إلى منتخب مصر. ندخل كل مباراة من أجل القتال، سواء كان المنافس ميسي أو غيره. لدينا محمد صلاح، ولدينا أيضا مجموعة مميزة من اللاعبين".

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ16 لنهائيات كأس العالم 2026 على حساب أستراليا محققا الإنجاز الأفضل في تاريخ الكرة المصرية عالميا.

وفاز منتخب مصر على أستراليا بنتيجة 4-2 في ركلات الترجيح، وذلك بعدما انتهى الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل بهدف لكل فريق على ملعب دالاس.

سجل إمام عاشور هدف منتخب مصر، فيما سجل محمد هاني هدف التعادل لـ أستراليا بالخطأ في مرماه.

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