كأس العالم - مهند لاشين: لا يجب أن ننسى ثلاثي منتخب مصر الغائب

الأحد، 05 يوليه 2026 - 00:20

كتب : FilGoal

منتخب مصر - مهند لاشين

طلب مهند لاشين لاعب منتخب مصر عدم نسيان اللاعبين الغائبين عن المشاركة في كأس العالم 2026 بسبب الإصابة.

وتأهل منتخب مصر لدور الـ 16 من كأس العالم 2026 بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح.

وقال مهند لاشين عبر أون سبورت: "هناك لاعبون لا يجب أن ننساهم سواء محمد حمدي أو إسلام عيسى أو مصطفى فتحي خاصة لتأثيرهم مع منتخب مصر من قبل سواء في التصفيات أو كأس العالم".

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وغاب لاعب وسط منتخب مصر عن مباراة أستراليا بسبب تعرضه للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء في دور المجموعات، وأصبح جاهزا لمواجهة الأرجنتين في دور الـ 16.

ويغيب الثلاثي بسبب الإصابات عن منتخب مصر في المشاركة الرابعة بكأس العالم تاريخيا.

وتعرض محمد حمدي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مباراة بنين في دور الـ 16 من كأس أمم إفريقيا في يناير الماضي.

فيما تعرض إسلام عيسى لقطع في الرباط الصليبي أيضا في مباراة منتخب مصر الودية ضد إسبانيا والتي أقيمت في مارس الماضي.

وأخيرا يغيب مصطفى فتحي عن قائمة منتخب مصر بعدما تعرض لخلع في الترقوة خلال مواجهة بيراميدز الودية ضد حلوان.

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