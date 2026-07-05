كأس العالم – وهبي: لم نتفاجئ من مستوى كندا الجيد أمام المغرب

الأحد، 05 يوليه 2026 - 00:19

كتب : FilGoal

محمد وهبي مدرب منتخب المغرب

كشف محمد وهبي المدير الفني لمنتخب المغرب عن عدم تفاجئه من مستوى كندا في المباراة ضد أسود الأطلس.

وتأهل منتخب المغرب لدور الـ8 في كأس العالم 2026 بعد الفوز على كندا بثلاثية دون رد في دور الـ16.

وقال محمد وهبي عقب المباراة: "نحن سعداء للغاية. إنها مباراة في كأس العالم، وهذه مباريات صعبة أمام منتخبات تقاتل من أجل البقاء. تفاعلنا بشكل جيد للغاية في الشوط الثاني، خاصة في الكرات الثانية والالتحامات".

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وأضاف "يجب أن أعترف بأن كندا كانت مبهرة وقدمت مباراة كبيرة. لم يكن ذلك مفاجئًا بالنسبة لنا، لكن في الشوط الثاني نجحنا في استغلال المساحات التي تركوها، وكان ذلك هو مفتاح الفوز".

وتغلب المغرب على كندا أحد الدول مستضيفة البطولة مع أمريكا والمكسيك، ليصل للمرة الثانية على التوالي إلى دور الـ8 في المونديال.

ويلتقي منتخب المغرب في دور الـ8 مع الفائز من مواجهة فرنسا وباراجواي.

وأصبح المغرب أول منتخب إفريقي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين.

سجل ثلاثية المغرب، عز الدين أوناحي هدفين، وهدف بقدم سفيان رحيمي في الوقت بدل الضائع.

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