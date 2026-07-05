كأس العالم - كريم حافظ: لهذا السبب طلبت التغيير.. وأتمنى الشفاء لـ فتوح

أوضح كريم حافظ لاعب منتخب مصر سبب استبداله خلال مباراة أستراليا في دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

وانتصر منتخب مصر على أستراليا في مباراة شهدت مشاركة كريم حافظ أساسيا حتى الدقيقة 80.

وقال كريم حافظ عبر أون سبورت: "مصطفى زيكو وإبراهيم عادل أخبراني بأنني سأصنع هدفا أو سأسجل خلال مباراة أستراليا".

وأضاف "أشكر كل اللاعبين لأنهم شجعوني قبل المباراة لأنني كنت أخوض أول مباراة في البطولة، وأتمنى الشفاء لفتوح".

وأتم "الحمد لله تعرضت لشد خفيف خلال لقاء أستراليا، وطلبت الاستبدال حتى لا أتعرض لإصابة أكبر".

وكشف FilGoal.com أن كريم حافظ جاهز لمباراة الأرجنتين، بعدما عانى من إجهاد عضلي بسيط لم يستوجب إجراء أشعة وجاهز للمشاركة في اللقاء بشكل طبيعي.

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لنسترجع اللحظات التاريخية 🤩



ركلات ترجيح مباراة مصر وأستراليا كاملة 🇪🇬⭐pic.twitter.com/j2c8JA0dd9 — FilGoal (@FilGoal) July 3, 2026

وتعرض كريم للإصابة في الدقيقة 80 أمام أستراليا وعوضه محمود حسن "تريزيجيه" الذي أكمل اللقاء كظهير أيسر.

صاحب الـ 30 عاما خاض 11 مباراة دولية بقميص منتخب مصر منذ ظهوره الأول في 2015.

وفازت مصر على أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وعانى منتخب مصر في مركز الظهير الأيسر إذ تعرض أحمد فتوح لإصابة عضلية ضد إيران في دور المجموعات.

وتقام مواجهة مصر ضد الأرجنتين على ملعب أتلانتا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 يوليو، وفي تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

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