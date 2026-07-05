أبو زهرة: صلاح وحسام حسن مستمران مع منتخب مصر لـ كأس العالم 2030

الأحد، 05 يوليه 2026 - 00:09

كتب : FilGoal

محمد صلاح - منتخب مصر

أكد مصطفى أبو زهرة عضو إدارة اتحاد الكرة على استمرار حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في منصبه عقب كأس العالم.

محمد صلاح

النادي : لاعب حر

مصر

وقال أبو زهرة عبر قناة صدى البلد: "محمد صلاح أخبرني أنه سيكمل مسيرته مع منتخب مصر بعد كأس العالم".

وأضاف "منتخب مصر في كأس العالم 2030 سيكون قائده محمد صلاح ومدربه حسام حسن".

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وفاز منتخب مصر على أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32 لكأس العالم، ليتأهل لأول مرة إلى دور الـ16 من البطولة.

وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

ويلعب منتخب مصر ضد الأرجنتين في دور الـ16 وتقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب الأرجنتين فاز على كاب فيردي 3-2 في دور الـ32 بعد وصول المباراة للوقت الإضافي.

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