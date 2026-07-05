أبو زهرة: صلاح وحسام حسن مستمران مع منتخب مصر لـ كأس العالم 2030

أكد مصطفى أبو زهرة عضو إدارة اتحاد الكرة على استمرار حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر في منصبه عقب كأس العالم.

محمد صلاح النادي : لاعب حر مصر

وقال أبو زهرة عبر قناة صدى البلد: "محمد صلاح أخبرني أنه سيكمل مسيرته مع منتخب مصر بعد كأس العالم".

وأضاف "منتخب مصر في كأس العالم 2030 سيكون قائده محمد صلاح ومدربه حسام حسن".

وفاز منتخب مصر على أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32 لكأس العالم، ليتأهل لأول مرة إلى دور الـ16 من البطولة.

وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

ويلعب منتخب مصر ضد الأرجنتين في دور الـ16 وتقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب الأرجنتين فاز على كاب فيردي 3-2 في دور الـ32 بعد وصول المباراة للوقت الإضافي.