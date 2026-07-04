كأس العالم - أبو ريدة: سنواجه الأرجنتين دون خوف.. والفوز يزيد الثقة والطموح

شدد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة أن منتخب مصر سيخوض مواجهة الأرجنتين دون خوف.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الأرجنتين يوم الثلاثاء المقبل في السابعة مساءً في ثمن نهائي كأس العالم 2026.

وقال هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة عبر أون سبورت خلال السفر إلى مدينة أتلانتا الأمريكية: "أشكر الجميع، والفوز يزيد الثقة والطموح وبالتوفيق في المرحلة المقبلة".

وأضاف "نحن مجموعة واحدة، حسام حسن قالها نحن عائلة وهناك تفاهم كبير داخل وخارج الملعب".

وأكمل "سعيد للغاية بأن أكون جزءا من فرحة وسعادة الشعب المصري".

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وتابع "خضنا مباريات ودية قوية قبل كأس العالم، وكنا سنواجه الأرجنتين وديا، ونأمل أن تتم عملية استشفاء اللاعبين سريعا لنكون جاهزين للمباراة المقبلة، وسنخوض اللقاء دون خوف".

وواجه منتخب مصر السعودية وإسبانيا وروسيا والبرازيل وديا قبل كأس العالم.

وأتم "أشكر الجماهير المصرية على الدعم الكبير".

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الأرجنتين يوم 7 يوليو المقبل في السابعة مساءً على ملعب أتلانتا.

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