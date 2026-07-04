مباشر كأس العالم - فرنسا (1)-(0) باراجواي.. جوووول مباااااابي
السبت، 04 يوليه 2026 - 23:43
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فرنسا ضد باراجواي بكأس العالم.
ويلعب منتخب فرنسا ضد باراجواي ضمن دور الـ32 من كأس العالم.
لمتابعة مباراة فرنسا ضد باراجواي دقيقة بدقيقة من هنا.
ق 70 جوووووول مبابي يسجل هدف تقدم فرنسا من ركلة جزاء
ق 67 ركلة جزااااء لفرنسا بعد عودة الحكم لتقنية الفيديو
ق66 مطالبات بركلة جزاء لفرنسا بداعي عرقلة ديزيري دوي لاعب منتخب فرنسا
ق55 تسديدة صاروخية من مانو كونيه لاعب منتخب فرنسا من منتصف منطقة باراجواي ولكن تصدي أروع من الحارس أورلاندو جيل لتمر الكرة الى ركنية.
الشوط الثاني
ق27 محاولة خطيرة من ميجيل ألميرون لكنها كره تمر أعلى مرمى فرنسا
ق5 تسددية قوية من كيليان مبابي تمر بجوار مرمى منتخب باراجواي
انطلاق المباراة
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