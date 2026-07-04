كأس العالم – شارة الشرطة هدية لـ حسام وإبراهيم من أمن دالاس

السبت، 04 يوليه 2026 - 23:39

كتب : محمد جمال

حسام حسن وإبراهيم حسن مع شرطة دالاس

حرص رجال الشرطة في مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، على توديع بعثة منتخب مصر الأول، قبل التوجه لمدينة أتلانتا، حيث صافحوا حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر وإبراهيم حسن، مدير المنتخب، وتبادلا التحية قبل تحرك البعثة.

كما أهدى رجال الشرطة في دالاس شارة الشرطة، المخصصة لتأمين بطولة كأس العالم، لحسام وإبراهيم حسن، تعبيراً عن تقديرهم للتوأم، وهي شارات أمنية ذهبية، مصممة خصيصاً للاحتفال بمشاركة رجال الشرطة في تأمين هذا الحدث العالمي.

وفاز منتخب مصر على أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32 لكأس العالم، ليتأهل لأول مرة إلى دور الـ16 من البطولة.

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وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

ويلعب منتخب مصر ضد الأرجنتين في دور الـ16 وتقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب الأرجنتين فاز على كاب فيردي 3-2 في دور الـ32 بعد وصول المباراة للوقت الإضافي.

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