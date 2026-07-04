كأس العالم - أبو العلا: الأسبوع الماضي كان الأصعب خلال مسيرتي مع منتخب مصر

السبت، 04 يوليه 2026 - 23:37

كتب : FilGoal

محمد أبو العلا - منتخب مصر

وصف محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر تجربته في كأس العالم 2026 بالأصعب في مسيرته مع منتخب مصر.

وتأهل منتخب مصر إلى دور الـ 16 من كأس العالم 2026 بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح بعد نهاية الوقتين الأًصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وقال محمد أبو العلا طبيب منتخب مصر عبر أون سبورت: "الأسبوع الماضي كان الأصعب خلال 11 عاما في مسيرتي مع منتخب مصر".

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وعانى منتخب مصر من إصابة أكثر من لاعب منذ مباراة نيوزيلندا في كأس العالم 2026 وحتى مباراة أستراليا في دور الـ 16.

وتعرض حمدي فتحي لإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة نيوزيلندا وخرج بديلا في الشوط الأول وغاب عن لقاء إيران ثم عاد للمشاركة ضد أستراليا.

وخضع حسام عبد المجيد لبرنامج علاجي بعد إصابته في الوجه خلال مباراة نيوزيلندا في الدقائق الأخيرة استوجبت حينها إجراء تغيير سادس.

وفي مباراة إيران تعرض محمد عبد المنعم لكدمة قوية في الكاحل تسببت في استبداله بعد 15 دقيقة من بداية المباراة غاب بسببها عن المباراة التالية.

كما خرج محمد صلاح قبل الوصول للدقيقة 60 من أرض الملعب بسبب تعرضه لشد في العضلة الخلفية لكنه عاد أمام أستراليا وشارك لمدة 120 دقيقة وسجل ركلته الترجيحية.

وعانى أحمد فتوح من تمزق في العضلة الخلفية خلال لقاء إيران وغاب عن مباراة أستراليا ومن المتوقع غيابه عن لقاء الأرجنتين.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الأرجنتين يوم 7 يوليو المقبل في السابعة مساءً على ملعب أتلانتا.

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