كأس العالم – رئيس الاتحاد الأسترالي يهنئ منتخب مصر بالفوز

السبت، 04 يوليه 2026 - 23:27

كتب : محمد جمال

محمد صلاح - هاني أبو ريدة - مصر - أستراليا

تلقى هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم تهنئة من نظيره الأسترالي بفوز منتخب مصر على الأصفر في كأس العالم.

وفاز منتخب مصر على أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ32 لكأس العالم، ليتأهل لأول مرة إلى دور الـ16 من البطولة.

وذلك بعد نهاية الوقت الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1-1.

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ويلعب منتخب مصر ضد الأرجنتين في دور الـ16 وتقام المباراة يوم الثلاثاء المقبل في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وكان منتخب الأرجنتين فاز على كاب فيردي 3-2 في دور الـ32 بعد وصول المباراة للوقت الإضافي.

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