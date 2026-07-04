كرة سلة – منتخب مصر يهزم أنجولا في تصفيات كأس العالم

السبت، 04 يوليه 2026 - 23:23

كتب : FilGoal

منتخب مصر لكرة السلة - عاصم مرعي

فاز منتخب مصر لكرة السلة على أنجولا بنتيجة 79-73 في الجولة الثانية من النافذة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2027.

وتقام التصفيات في لواندا عاصمة أنجولا.

وحقق منتخب مصر فوزه الثاني في التصفيات ليصل إلى النقطة 7 في المركز الثالث، خلف مالي المتصدر برصيد 10 نقاط، وأنجولا صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط.

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بينما يأتي منتخب أوغندا في المركز الرابع برصيد 5 نقاط.

ويلعب منتخب مصر ضد أوغندا في الجولة الثالثة من التصفيات.

وضمت قائمة المنتخب كل من: عمرو الجندي، عاصم مرعي، عمر طارق، أنس أسامة، إيهاب أمين، محمد طه، بيبو زهران، آدم موسى، إسماعيل مسعود، خالد عبدالناصر، ياسين شيخو، وحمد فتحي.

ويلعب منتخب مصر في المباراة الثالثة ضد أوغندا غدا الأحد.

منتخب مصر لكرة السلة تصفيات كأس العالم لكرة السلة
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