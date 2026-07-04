كرة سلة – منتخب مصر يهزم أنجولا في تصفيات كأس العالم
السبت، 04 يوليه 2026 - 23:23
كتب : FilGoal
فاز منتخب مصر لكرة السلة على أنجولا بنتيجة 79-73 في الجولة الثانية من النافذة الثالثة لتصفيات كأس العالم 2027.
وتقام التصفيات في لواندا عاصمة أنجولا.
وحقق منتخب مصر فوزه الثاني في التصفيات ليصل إلى النقطة 7 في المركز الثالث، خلف مالي المتصدر برصيد 10 نقاط، وأنجولا صاحب المركز الثاني برصيد 8 نقاط.
بينما يأتي منتخب أوغندا في المركز الرابع برصيد 5 نقاط.
ويلعب منتخب مصر ضد أوغندا في الجولة الثالثة من التصفيات.
وضمت قائمة المنتخب كل من: عمرو الجندي، عاصم مرعي، عمر طارق، أنس أسامة، إيهاب أمين، محمد طه، بيبو زهران، آدم موسى، إسماعيل مسعود، خالد عبدالناصر، ياسين شيخو، وحمد فتحي.
ويلعب منتخب مصر في المباراة الثالثة ضد أوغندا غدا الأحد.
نرشح لكم
كرة سلة - لاعبان مصريان يشاركان في NBA G League لأول مرة كرة سلة - الهزيمة الثالثة.. خسارة منتخب مصر أمام مالي كرة سلة – مودي الجارحي رئيسا لجهاز السلة في الأهلي دوري NBA – ليبرون جيمس يبلغ لوس أنجلوس ليكرز بالرحيل كرة سلة – أوجستي يعلن قائمة منتخب مصر للنافذة الثالثة من تصفيات كأس العالم سلة - عمرو مصيلحي يكشف لـ في الجول موعد انضمام عاصم مرعي لمعسكر منتخب مصر دوري NBA – صفقة مدوية جديدة.. يانيس إلى ميامي هيت كرة سلة – منتخب مصر يفوز على ليبيا وديا استعدادا لتصفيات كأس العالم