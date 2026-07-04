تشكيل كأس العالم - إنسيسو يقود هجوم باراجواي أمام فرنسا.. وألميرون أساسي
السبت، 04 يوليه 2026 - 23:03
كتب : FilGoal
يتواجد ميجيل ألميرون في التشكيل الأساسي لمنتخب باراجواي في مواجهة فرنسا.
وتلعب باراجواي ضد فرنسا بعد قليل ضمن دور الـ32 لمسابقة كأس العالم.
وجاء تشكيل باراجواي لمواجهة فرنسا كالتالي:
حراسة المرمى: أورلاندو جيل
الدفاع: جوستافو فيلازكيز – عمر ألديريت- جوستافو جوميز - خوان كاسيريس - جونيور ألونسو
الوسط: ميجيل ألميرون - أندريس كوباس – ماتياس جالارزا – دييجو جوميز
الهجوم: خوليو إنسيسو
ويلعب الفائز من مباراة فرنسا أمام باراجواي، ضد المغرب في دور الـ16 لمسابقة كأس العالم.
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