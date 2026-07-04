تشكيل كأس العالم - إنسيسو يقود هجوم باراجواي أمام فرنسا.. وألميرون أساسي

السبت، 04 يوليه 2026 - 23:03

كتب : FilGoal

طرد ميجيل ألميرون - باراجواي - تركيا

يتواجد ميجيل ألميرون في التشكيل الأساسي لمنتخب باراجواي في مواجهة فرنسا.

وتلعب باراجواي ضد فرنسا بعد قليل ضمن دور الـ32 لمسابقة كأس العالم.

وجاء تشكيل باراجواي لمواجهة فرنسا كالتالي:

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حراسة المرمى: أورلاندو جيل

الدفاع: جوستافو فيلازكيز – عمر ألديريت- جوستافو جوميز - خوان كاسيريس - جونيور ألونسو

الوسط: ميجيل ألميرون - أندريس كوباس – ماتياس جالارزا – دييجو جوميز

الهجوم: خوليو إنسيسو

ويلعب الفائز من مباراة فرنسا أمام باراجواي، ضد المغرب في دور الـ16 لمسابقة كأس العالم.

كأس العالم فرنسا باراجواي
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