تشكيل كأس العالم - إنسيسو يقود هجوم باراجواي أمام فرنسا.. وألميرون أساسي

يتواجد ميجيل ألميرون في التشكيل الأساسي لمنتخب باراجواي في مواجهة فرنسا.

وتلعب باراجواي ضد فرنسا بعد قليل ضمن دور الـ32 لمسابقة كأس العالم.

وجاء تشكيل باراجواي لمواجهة فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: أورلاندو جيل

الدفاع: جوستافو فيلازكيز – عمر ألديريت- جوستافو جوميز - خوان كاسيريس - جونيور ألونسو

الوسط: ميجيل ألميرون - أندريس كوباس – ماتياس جالارزا – دييجو جوميز

الهجوم: خوليو إنسيسو

ويلعب الفائز من مباراة فرنسا أمام باراجواي، ضد المغرب في دور الـ16 لمسابقة كأس العالم.