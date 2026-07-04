كأس العالم – بعدما أنصف الشوالي.. أوناحي أفضل لاعب في مباراة المغرب وكندا

السبت، 04 يوليه 2026 - 22:51

كتب : FilGoal

المغرب - كندا - هدف عز الدين أوناحي

حصل عز الدين أوناحي لاعب وسط منتخب المغرب على جائزة أفضل لاعب في مباراة كندا بكأس العالم.

وتألق أوناحي خلال المباراة وسجل ثنائية من ضمن ثلاثية فوز المغرب على كندا.

تأهل منتخب المغرب لدور الـ8 في كأس العالم 2026 بعد الفوز على كندا بثلاثية دون رد في دور الـ16.

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وتغلب المغرب على كندا أحد الدول مستضيفة البطولة مع أمريكا والمكسيك، ليصل للمرة الثانية على التوالي إلى دور الـ8 في المونديال.

ويلتقي منتخب المغرب في دور الـ8 مع الفائز من مواجهة فرنسا وباراجواي.

وأصبح المغرب أول منتخب إفريقي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين.

سجل ثلاثية المغرب، عز الدين أوناحي هدفين، وهدف بقدم سفيان رحيمي في الوقت بدل الضائع.

عز أنصفك يا شوالي

مع المعلق المغربي الأساسي للمباراة جواد بدة، تواجد التونسي عصام الشوالي على قناة ثانية.

ومنذ بداية كأس العالم لم يحالف الشوالي الحظ في تعليقه لمباريات المنتخبات العربية أو الإفريقية، وجميعهم غادروا البطولة أثناء تعليقه.

ما جعل عصام الشوالي يسخر من نفسه على الهواء أثناء تعليقه على أحد المباريات بشكل طريف، مشيرا إلى سوء حظ المنتخبات التي يعلق لها على المباريات.

ومع الكشف عن وجود عصام الشوالي معلقا على المباراة بدأ البعض يتخوف على منتخب المغرب في مباراة كندا.

لكن عز الدين أوناحي أنصف عصام الشوالي بتسجيله ثنائية فوز المغرب على كندا، وأنهى فكرة سوء حظ المنتخبات العربية والإفريقية مع عصام الشوالي.

عز الدين أوناحي
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