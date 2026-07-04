تشكيل كأس العالم - مبابي يقود هجوم فرنسا أمام باراجواي.. وعودة كونيه

يقود كيليان مبابي هجوم منتخب فرنسا في مواجهة باراجواي بكأس العالم.

وتلعب فرنسا ضد باراجواي بعد قليل ضمن دور الـ32 من المسابقة.

فيما عاد مانو كونيه لتشكيل منتخب فرنسا الأساسي على حساب أوريلين تشواميني.

وجاء تشكيل منتخب فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: مايك ماينان

الدفاع: جول كوندي - ويليام ساليبا - دايوت أوباميكانو - لوكاس دين

الوسط: أدريان رابيو - كواديو كونيه

أمامهما: مايكل أوليس - عثمان ديمبيلي - برادلي باركولا

الهجوم: كيليان مبابي.

ويلعب الفائز من مباراة فرنسا أمام باراجواي، ضد المغرب في دور الـ16 لمسابقة كأس العالم.