كأس العالم - أوناحي وحكيمي.. أرقام تاريخية لـ المغرب بعد التأهل لربع النهائي أمام كندا

حطم منتخب المغرب ونجومه أكثر من رقم قياسي مختلف بعد الفوز على كندا والتأهل لدور الـ 8 من كأس العالم 2026.

وانتصر أسود الأطلس بنتيجة 3-0 على كندا أحد المستضيفين في أكبر فوز إفريقي خلال أدوار إقصائية في المونديال.

وتأهل منتخب المغرب للمرة الثانية على التوالي وفي تاريخه إلى ربع نهائي كأس العالم.

FilGoal.com يستعرض معكم أبرز أرقام منتخب المغرب عقب الفوز على كندا.

منتخب المغرب حقق الفوز في 4 مباريات إقصائية من كأس العالم بالتساوي مع جميع منتخب إفريقيا (1 لمصر والكاميرون والسنغال وغانا).

منتخب المغرب أكثر منتخب سجل أهداف عن طريق لاعبين مختلفين في كأس العالم 2026 (صايبري ورحيمي وجسيم وحكيمي وديوب وأوناحي).

المغرب أول منتخب ليس من أوروبا أو أمريكا الجنوبية يصل إلى ربع نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين.

انتهت.. أسود أطلس لا يعرفون المستحيل 🔥 المغرب يتأهل إلى دور ربع النهائي بعد الفوز على كندا بثلاثية دون رد 🔝 المنتخب المغربي ينتظر الفائز من فرنسا وباراجواي 🏆#في_المونديال | #كاس_العالم pic.twitter.com/OGACK47N1c — FilGoal (@FilGoal) July 4, 2026

المغرب أول منتخب إفريقي يسجل 3 أهداف في مباراة إقصائية من كأس العالم.

أصبح براهيم دياز أكثر لاعب إفريقي صناعة للأهداف في كأس العالم برصيد 4 أهداف.

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رحيمي لا يرحم أمام المرمى ⚽pic.twitter.com/YyIkiBZ6gr — FilGoal (@FilGoal) July 4, 2026

محمد وهبي ثاني مدرب إفريقي يحقق انتصارين في الأدوار الإقصائية من كأس العالم بعد وليد الركراكي.

أشرف حكيمي أكثر مدافع صنع أهدافا في كأس العالم 2026 برصيد 3 أهداف.

عزز أشرف حكيمي رصيده ووصل لـ 15 مباراة في كأس العالم كأكثر لاعب إفريقي خوضا للمباريات في كأس العالم.

عز الدين أوناجي رابع لاعب إفريقي يسجل ثنائية في أدوار إقصائية من كأس العالم بعد عبد الرحمن فوزي في 1934 وروجيه ميلا في 1990 وهنري كامارا في 2002.

عز الدين أوناحي ثالث لاعب مغربي يسجل ثنائية في كأس العالم بعد عبد الرازق خيري ضد البرتغال في 1986 وصلاح الدين بصير ضد اسكتلندا في 1998.

ويلتقي منتخب المغرب في دور الـ8 مع الفائز من مواجهة فرنسا وباراجواي.