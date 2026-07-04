تمهيدا لضم صلاح؟.. أهلي جدة يعلن رحيل رياض محرز

أعلن نادي أهلي جدة السعودي رحيل الجزائري رياض محرز عن صفوفه.

رياض محرز النادي : لاعب حر الأهلي

ووجه أهلي جدة السعودي رسالة شكر إلى محرز بعدما قضى 3 سنوات ناجحة بصفوف الفريق ليعلن رحيله بشكل رسمي.

وكانت صحيفة الشرق الأوسط السعودية قد ذكرت في وقت سابق، أن أهلي جدة سيفعل "بند التخارج" مع رياض محرز لينتهي تعاقده مع الفريق السعودي.

وكان من المقرر أن يمتد تعاقد محرز مع أهلي جدة حتى نهاية الموسم المقبل، لكن النادي السعودي قرر تجديد دماء الفريق.

ولعب محرز 122 مباراة بقميص أهلي جدة وسجل 37 هدفا وصنع 46 آخرين بجميع المسابقات.

في المقابل ذكرت "سكاي سبورتس"، أن أهلي جدة استفسر عن الطلبات المالية والرياضية لمحمد صلاح.

وأوضحت التقارير ذاتها أن المفاوضات في مراحلها الأولية، ولا يوجد اتفاق بين الطرفين حتى الآن.

🏟 122 مباراة ⚽️ 37 هدفًا 🎯 46 تمريرة حاسمة رياض محرز، شكرًا لك 💚 pic.twitter.com/w1PqvbKys4 — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) July 4, 2026

وأشارت إلى أن أهلي جدة يرغب في ضم صلاح خلفا للجزائري رياض محرز الذي حصل على 14.5 مليون يور لفك ارتباطه بالنادي السعودي.

ويحمل نادي أهلي جدة لقب النسختين الماضيتين من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وضمن النادي السعودي التواجد في كأس العالم للأندية 2029.