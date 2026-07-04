تمهيدا لضم صلاح؟.. أهلي جدة يعلن رحيل رياض محرز

السبت، 04 يوليه 2026 - 22:18

كتب : FilGoal

رياض محرز - الجزائر ضد سويسرا

أعلن نادي أهلي جدة السعودي رحيل الجزائري رياض محرز عن صفوفه.

رياض محرز

النادي : لاعب حر

الأهلي

ووجه أهلي جدة السعودي رسالة شكر إلى محرز بعدما قضى 3 سنوات ناجحة بصفوف الفريق ليعلن رحيله بشكل رسمي.

وكانت صحيفة الشرق الأوسط السعودية قد ذكرت في وقت سابق، أن أهلي جدة سيفعل "بند التخارج" مع رياض محرز لينتهي تعاقده مع الفريق السعودي.

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وكان من المقرر أن يمتد تعاقد محرز مع أهلي جدة حتى نهاية الموسم المقبل، لكن النادي السعودي قرر تجديد دماء الفريق.

ولعب محرز 122 مباراة بقميص أهلي جدة وسجل 37 هدفا وصنع 46 آخرين بجميع المسابقات.

في المقابل ذكرت "سكاي سبورتس"، أن أهلي جدة استفسر عن الطلبات المالية والرياضية لمحمد صلاح.

وأوضحت التقارير ذاتها أن المفاوضات في مراحلها الأولية، ولا يوجد اتفاق بين الطرفين حتى الآن.

وأشارت إلى أن أهلي جدة يرغب في ضم صلاح خلفا للجزائري رياض محرز الذي حصل على 14.5 مليون يور لفك ارتباطه بالنادي السعودي.

ويحمل نادي أهلي جدة لقب النسختين الماضيتين من دوري أبطال آسيا للنخبة.

وضمن النادي السعودي التواجد في كأس العالم للأندية 2029.

رياض محرز أهلي جدة محمد صلاح
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