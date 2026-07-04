تأهل منتخب المغرب لدور الـ8 في كأس العالم 2026 بعد الفوز على كندا بثلاثية دون رد في دور الـ16.

وتغلب المغرب على كندا أحد الدول مستضيفة البطولة مع أمريكا والمكسيك، ليصل للمرة الثانية على التوالي إلى دور الـ8 في المونديال.

ويلتقي منتخب المغرب في دور الـ8 مع الفائز من مواجهة فرنسا وباراجواي.

وأصبح المغرب أول منتخب إفريقي يصل إلى ربع نهائي كأس العالم مرتين متتاليتين.

سجل ثلاثية المغرب، عز الدين أوناحي هدفين، وهدف بقدم سفيان رحيمي في الوقت بدل الضائع.

براءة الشوالي

مع المعلق المغربي الأساسي للمباراة جواد بدة، تواجد التونسي عصام الشوالي على قناة ثانية.

ومنذ بداية كأس العالم لم يحالف الشوالي الحظ في تعليقه لمباريات المنتخبات العربية أو الإفريقية، وجميعهم غادروا البطولة أثناء تعليقه.

ما جعل عصام الشوالي يسخر من نفسه على الهواء أثناء تعليقه على أحد المباريات بشكل طريف، مشيرا إلى سوء حظ المنتخبات التي يعلق لها على المباريات.

ومع الكشف عن وجود عصام الشوالي معلقا على المباراة بدأ البعض يتخوف على منتخب المغرب في مباراة كندا.

لكن عز الدين أوناحي أنصف عصام الشوالي بتسجيله ثنائية فوز المغرب على كندا، وأنهى فكرة سوء حظ المنتخبات العربية والإفريقية مع عصام الشوالي.

وصف المباراة

ظهر منتخب كندا بشكل أفضل في الشوط الأول وأهدر أكثر من فرصة أخطرهم في الدقيقة 10 من انفراد تام من تاني ألواسيي لكن ياسين بونو تألق أمامه وتصدى للكرة ببراعة.

وتلقى منتخب المغرب ضربة قوية بإصابة نجمه إسماعيل صيباري الذي غادر الملعب في الدقيقة 22 وشارك بدلا منه سفيان رحيمي.

ومع بداية الشوط الثاني نجح منتخب المغرب في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 50 بقدم عز الدين أوناحي.

وجاء الهدف بعد مخالفة نفذها أشرف حكيمي على الأرض ليقابلها أوناحي بتسديدة أرضية ذهبت على يسار الحارس.

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أوناحي يضع المغرب في المقدمة 🎯pic.twitter.com/NonJuNtvK3 — FilGoal (@FilGoal) July 4, 2026

وتألق ياسين بونو وأنقذ فرصة التعادل بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 78 أبعدها إلى ركنية.

وبهجمة مرتدة أضاف منتخب المغرب الهدف الثاني في الدقيقة 82 عن طريق عز الدين أوناحي.

وسجل أوناحي الهدف بتسديدة مباشرة بعد تمريرة من براهيم دياز.

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أوناحي يواصل تألقه وإبداعه أمام كندا ويسجل الهدف الثاني للمغرب ✨pic.twitter.com/6tjKLh2SQn — FilGoal (@FilGoal) July 4, 2026

وفي الدقيقة 90+7 وبهجمة مرتدة جديدة أكمل سفيان رحيمي ثلاثية المغرب بتسديدة يسارية في شباك كندا.

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رحيمي لا يرحم أمام المرمى ⚽pic.twitter.com/YyIkiBZ6gr — FilGoal (@FilGoal) July 4, 2026

لتنتهي المباراة بفوز المغرب بثلاثية دون رد.