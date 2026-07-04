كأس العالم - في الجول يكشف موقف مشاركة محمد عبد المنعم أمام الأرجنتين

السبت، 04 يوليه 2026 - 21:38

كتب : بسام أبو بكر

محمد عبد المنعم - مصر - إيران

تتواصل محاولات الجهاز الطبي لمنتخب مصر لتجهيز محمد عبد المنعم مدافع المنتخب للحاق بمباراة الأرجنتين المرتقبة، في ظل وجود حالة من التفاؤل داخل المعسكر بشأن جاهزية اللاعب.

ويواجه منتخب مصر نظيره الأرجنتيني الثلاثاء المقبل في دور الـ16 من كأس العالم.

وعلم FilGoal.com أن محمد عبد المنعم يخضع لبرنامج تأهيلي مكثف خلال الفترة الحالية، من أجل تجهيزه بدنيًا قبل اللقاء، وسط متابعة دقيقة من الجهاز الطبي لحالته.

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وتشير المؤشرات إلى أن نسبة لحاق اللاعب بالمباراة كبيرة، خاصة مع استجابته الجيدة لبرنامج العلاج والتأهيل، ما يمنح الجهاز الفني أملًا في اللحاق بالمواجهة المقبلة.

وتعرض محمد عبد المنعم لإصابة عبارة عن كدمة قوية في الكاحل خلال مباراة إيران، وغادر بعد 15 دقيقة في المباراة التي تعادل بها منتخب مصر 1-1.

وعاد محمد عبد المنعم مؤخرا من إصابة بقطع في الرباط الصليبي في الركبة أبعدته عن الملاعب قرابة العام.

وخاض عبد المنعم 38 مباراة دولية مع منتخب مصر مسجلا 3 أهداف.

وتأهل منتخب مصر في المركز الثاني من المجموعة السابعة التي ضمت كل من بلجيكا، وإيران، ونيوزيلندا.

وحقق منتخب مصر انتصارا مثيرا بركلات الترجيح أمام أستراليا في دور الـ32 بعدما انتهى الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

وتقام مواجهة مصر ضد الأرجنتين على ملعب أتلانتا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 يوليو، وفي تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

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