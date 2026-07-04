كأس العالم - في الجول يكشف موقف كريم حافظ من المشاركة أمام الأرجنتين

السبت، 04 يوليه 2026 - 21:09

كتب : بسام أبو بكر

كريم حافظ - مصر - أستراليا

تلقى منتخب مصر نبأً سارا بشأن مشاركة كريم حافظ أمام الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم بعدما غادر مصابا أمام أستراليا.

ويواجه منتخب مصر نظيره الأرجنتيني الثلاثاء المقبل في دور الـ16 من كأس العالم 2026.

وعلم FilGoal.com أن كريم حافظ جاهز لمباراة الأرجنتين، بعدما عانى من إجهاد عضلي بسيط لم يستوجب إجراء أشعة وجاهز للمشاركة في اللقاء بشكل طبيعي.

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وبذلك بات اللاعب متاحا بشكل طبيعي للجهاز الفني، وجاهزا للمشاركة في المباراة دون أي معوقات، في دفعة معنوية مهمة لمنتخب مصر قبل المواجهة المنتظرة.

وتعرض كريم للإصابة في الدقيقة 80 أمام أستراليا وعوضه محمود حسن "تريزيجيه" الذي أكمل اللقاء كظهير أيسر.

صاحب الـ 30 عاما خاض 11 مباراة دولية بقميص منتخب مصر منذ ظهوره الأول في 2015.

وفازت مصر على أستراليا في دور الـ 32 بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وعانى منتخب مصر في مركز الظهير الأيسر إذ تعرض أحمد فتوح لإصابة عضلية ضد إيران في دور المجموعات.

وتقام مواجهة مصر ضد الأرجنتين على ملعب أتلانتا يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 يوليو، وفي تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

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