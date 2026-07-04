خبر في الجول - موقف كريم حافظ من المشاركة أمام الأرجنتين

السبت، 04 يوليه 2026 - 21:09

كتب : بسام أبو بكر

كريم حافظ - مصر - أستراليا

منتخب مصر كريم حافظ كأس العالم
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