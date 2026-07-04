كأس العالم - مينديش: مواجهة لامين يامال تحد ممتع… وإسبانيا ليست لاعبا واحدا

كشف نونو مينديش ظهير منتخب البرتغال أن مواجهة لامين يامال جناح إسبانيا ستكون اختبارا قويا، مشددا على أن التركيز الجماعي هو مفتاح التفوق في المباراة المرتقبة.

ويستعد منتخب البرتغال لمواجهة إسبانيا في دور الـ16 من كأس العالم الإثنين المقبل.

وقال مينديش عبر صحيفة سبورت الإسبانية: "لامين لاعب يتمتع بجودة كبيرة، وستكون مواجهة قوية، أحب اللعب أمام لاعبين مثله لأنهم قادرون على صناعة الفارق".

وواصل "إذا نجحنا في منعه من استلام الكرة، فسيكون ذلك بداية جيدة لنا".

وأردف "أحب هذه التحديات ومواجهة لامين يامال، لكن منتخب إسبانيا ليس يامال فقط علينا أن نقدم مباراة متكاملة من أجل تحقيق الانتصار".

وأتم "ستكون مباراة ممتعة للمشاهدين، وسنقدم كل ما لدينا من أجل تحقيق الانتصار والتأهل للدور المقبل".

وتأهل منتخب البرتغال إلى دور الـ16 بعدما تخطى عقبة كرواتيا بهدفين مقابل هدف، فيما حقق منتخب إسبانيا انتصارا كبيرا أمام النمسا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.