Gaming - تفاصيل تصفيات EA SPORTS Pro Mobile لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

أعلنت Electronic Arts اليوم عن تفاصيل تصفيات EA SPORTS FC™ Pro Mobile لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي منافسة إلكترونية مخصّصة تتيح للاعبي EA SPORTS FC Mobile في أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرصة التأهل إلى الأدوار الإقصائية لمنتصف الموسم في FC Pro Mobile.

تُقام البطولة عبر منصة Battlefy، وستستقبل ما يصل إلى 2,048 لاعباً ضمن نظام الإقصاء المباشر، موزّعين على جدولين يضم كل منهما 1,024 لاعباً.

وسيتأهل الفائز من كل جدول إلى الأدوار الإقصائية لمنتصف الموسم، على أن تُلعب جميع المواجهات بنظام الأفضل من 3 مباريات.

ويفتح باب التسجيل في 7 يوليو، قبل انطلاق منافسات البطولة يومي 11 و12 يوليو.

تأتي هذه التصفيات ضمن EA SPORTS FC Pro Mobile، الدائرة الرسمية للرياضات الإلكترونية الخاصة بلعبة EA SPORTS FC Mobile.

وتؤسس هذه الدائرة الجديدة مساراً تنافسياً رائداً للاعبي الهواتف المحمولة عبر منافسات محلية وإقليمية وعالمية، مع جوائز إجمالية تبلغ 350,000 دولار أمريكي.

وبالبناء على نجاح دائرة EA SPORTS FC Pro الحالية، يمثّل هذا البرنامج أكبر استثمار من EA حتى الآن في مجال الرياضات الإلكترونية على الهواتف المحمولة.

وقالت مونيكا دينسمور، رئيسة الرياضات الإلكترونية في EA "تمثّل FC Pro Mobile: "هذه خطوة محورية في ترسيخ مكانة EA باعتبارها الوجهة الأولى بلا منازع لرياضات كرة القدم الإلكترونية. ومن خلال إحضار البنية النخبوية لـ FC Pro إلى الهواتف المحمولة للمرة الأولى، نطوّر منافسات EA SPORTS FC Mobile من فعاليات منفصلة إلى منظومة عالمية شاملة ومتاحة للجميع. والآن، أصبح لدى أي لاعب في العالم يمتلك هاتفاً ذكياً مسار مباشر نحو لقب بطل العالم".

من الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى المسرح العالمي

تمنح تصفيات FC Pro Mobile لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا اللاعبين في أنحاء المنطقة فرصة مخصّصة لإثبات مهاراتهم على الساحة الإقليمية، واتخاذ الخطوة التالية على طريق المنافسات العالمية.

سيخوض اللاعبون بطولة بنظام الإقصاء المباشر، حيث تُلعب كل مواجهة بنظام الأفضل من ثلاث مباريات. وسيحصل الفائز من كل جدول على مقعد في الأدوار الإقصائية لمنتصف الموسم في FC Pro Mobile، ما يمنح لاعبين من المنطقة فرصة المنافسة ضد أفضل اللاعبين من مختلف أنحاء المنظومة العالمية.

يفتح باب التسجيل في 7 يوليو، على أن تُقام مباريات البطولة عبر الإنترنت يومي 11 و12 يوليو. ويمكن للاعبين التسجيل عبر Battlefy على الرابط التالي.

الملعب في جيبك: نقدم لكم FC Pro Mobile

صُمّم FC Pro Mobile ليكون متاحاً ونخبوياً في الوقت نفسه، إذ يقدّم دائرة تنافسية منظمة تكافئ المهارة والالتزام والفخر الإقليمي. ومن خلال أسلوب لعب 1 ضد 1 استراتيجي وسريع الإيقاع، يدفع نخبة اللاعبين إلى بناء فرق فعّالة وقيادتها داخل الملعب، ليصبح FC Pro Mobile واحداً من أكثر منظومات رياضات كرة القدم الإلكترونية على الهواتف المحمولة طموحاً في العالم حتى الآن.

ستحظى المنافسة بدعم مجموعة من دوريات واتحادات كرة القدم الشريكة، إلى جانب أبرز ناشري ألعاب الفيديو، ما يعزز حضورها العالمي ويخلق فرصاً مخصّصة للاعبين لتمثيل مناطقهم على الساحة الدولية.

الطريق إلى بطولة FC Pro Mobile العالمية

يركّز موسم 2026 على حجز مقعد في النسخة الافتتاحية من بطولة FC Pro Mobile العالمية، والتي ستكون واحدة من أبرز الفعاليات في تاريخ رياضات كرة القدم الإلكترونية على الهواتف المحمولة.

تنضم تصفيات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى مجموعة من البطولات العالمية والإقليمية والبطولات التي ينظمها الشركاء، والتي ستمنح مقاعد في الأدوار الإقصائية لمنتصف الموسم في وقت لاحق من صيف 2026. ومن هناك، سينتقل اللاعبون إلى المنافسة على مقاعد في بطولة FC Pro Mobile العالمية عبر مجموعة ثانية من التصفيات العالمية في أغسطس.

ولدعم نمو المنظومة في أنحاء آسيا، سيستعين FC Pro Mobile أيضاً بشركاء نشر رئيسيين، بما في ذلك Nexon وTencent وGarena. وستكون شبكاتهم وبناهم التحتية عناصر أساسية لضمان تقديم منافسات مخصّصة محلياً بدرجة عالية للجماهير في كوريا الجنوبية والصين وفيتنام، بما يشمل البث والتسويق باللغة المحلية، وغير ذلك.

صُمّمت الدائرة ليس فقط لرفع مستوى التحدي في أسلوب لعب EA SPORTS FC Mobile عالي المستوى، بل أيضاً لتحدي أفضل لاعبي اللعبة عبر نهج جديد في بناء الفرق والتكتيكات داخل اللعبة، ودفع المشاركين إلى تكوين تشكيلات متنوعة. وهذا يجعل المنافسات أكثر تشويقاً للاعبين والمشاهدين على حد سواء، مع احتمال استخدام مجموعة واسعة من الفرق والعناصر واللاعبين على مدار منافسات العام.

التصفيات العالمية والإقليمية في FC Pro Mobile

بدأ البحث عن أفضل لاعبي EA SPORTS FC Mobile في العالم عبر التصفيات العالمية، وهي سلسلة من المنافسات الإقليمية الافتراضية المستضاف على Battlefy. وتدعو هذه الدائرة اللاعبين إلى إثبات مهاراتهم على الساحة الإقليمية في جنوب شرق آسيا وأوروبا والأمريكيتين وأوقيانوسيا.

وإلى جانب التصفيات العالمية، ستضم EA SPORTS FC Pro Mobile تصفيات مخصّصة لمنطقتي جنوب شرق آسيا والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وستكون تصفيات جنوب شرق آسيا مفتوحة أمام المنافسين في منطقة جنوب آسيا والمحيط الهادئ، بينما ستوفّر تصفيات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مسار تأهل مخصّصاً للمنافسين في أنحاء المنطقة.

وسيحصل اللاعبون بعد ذلك على فرصة ثانية للتأهل إلى المنافسات الحضورية في أغسطس، مع مقاعد إضافية متاحة بينما يتنافسون على حجز تذكرتهم إلى بطولة FC Pro Mobile العالمية. وبذلك، تخلق هذه الفعاليات مجتمعة مزيداً من الفرص أمام لاعبي كرة القدم على الهواتف المحمولة لصناعة مسارهم من اللعب المنزلي إلى منصة الأبطال.

الدوريات الشريكة في FC Pro Mobile

سيتعاون FC Pro Mobile مع بعض من أعرق دوريات واتحادات كرة القدم في العالم. وسيتمكن اللاعبون في الدول الأم لهذه الدوريات والاتحادات من المنافسة تحت راية فرقهم المفضلة على أجهزة الكونسول والهواتف المحمولة للمرة الأولى. وسيتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل قريباً.

الأدوار الإقصائية لمنتصف الموسم في FC Pro Mobile

سيحصل المنافسون على أول فرصة لهم لتحقيق المجد على الساحة الدولية في الأدوار الإقصائية لمنتصف الموسم، والتي ستُقام في وقت لاحق من صيف 2026.

وهناك، سيخوض 24 من أفضل اللاعبين أداءً من مختلف التصفيات مرحلة المجموعات، يليها جدول بنظام الإقصاء المباشر، للتنافس على حصتهم من جوائز تبلغ 100,000 دولار أمريكي. ويمثّل ذلك اختباراً حاسماً للمهارة والثبات، حيث سيتم تتويج أول حامل لقب دولي في المنظومة.

بطولة FC Pro Mobile العالمية

سيصل الموسم الافتتاحي إلى خاتمة ملحمية مع تنافس 32 من أفضل لاعبي العالم على مدار 4 أيام في بطولة FC Pro Mobile العالمية، البالغة جوائزها 250,000 دولار أمريكي، في أكتوبر 2026.

وسيتوّج هذا الحدث المنتظر أول بطل عالمي على الإطلاق في FC Pro Mobile، ليشكّل ختام أشهر من المنافسات الإقليمية والعالمية على أعلى مستوى.

توسيع حضور FC Pro

لا يرسّخ إطلاق FC Pro Mobile الزخم الكبير حول منافسات كرة القدم عالية المستوى على الهواتف المحمولة فحسب، بل يوسّع حضور FC Pro ليصل إلى عدد أكبر من المشجعين أكثر من أي وقت مضى.

تعزز فعالية FC Pro Mobile Festival العام الماضي والمنافسات الإقليمية مثل FC Pro Masters في آسيا — والتي بلغت ذروتها عند 673,000 مشاهد لتصبح أكثر فعالية رياضات كرة قدم إلكترونية مشاهدة على الإطلاق — الطلب على اللعب المتاح عبر الهواتف المحمولة والمنافسات الإقليمية. ويتزامن هذا الحماس مع استمرار النمو في منظومة FC Pro، التي حطمت أرقاماً قياسية في المشاهدة والمشاركة مع 43 مليون ساعة مشاهدة للمحتوى خلال موسم 2025.