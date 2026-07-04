مباشر كأس العالم – كندا (0)-(2) المغرب.. جووووووول أوناحي والثاني
السبت، 04 يوليه 2026 - 19:30
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كندا ضد المغرب في دور الـ16 لكأس العالم.
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ق 82: جووووووووول الثاني أوناحي
ق 78: بونو يواصل التألق
ق 50: جووووووووووول أوناحي والأول
ق 22: خروج إسماعيل صيباري ونزول سفيان رحيمي
ق 21: إصابة إسماعيل صيباري
ق 10: بونو يتألق وينقذ فرصة محققة
انطلاق المباراة
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