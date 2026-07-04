مباشر كأس العالم – كندا (0)-(2) المغرب.. جووووووول أوناحي والثاني

السبت، 04 يوليه 2026 - 19:30

كتب : FilGoal

المغرب - كندا - هدف عز الدين أوناحي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة كندا ضد المغرب في دور الـ16 لكأس العالم.

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ق 82: جووووووووول الثاني أوناحي

ق 78: بونو يواصل التألق

ق 50: جووووووووووول أوناحي والأول

ق 22: خروج إسماعيل صيباري ونزول سفيان رحيمي

ق 21: إصابة إسماعيل صيباري

ق 10: بونو يتألق وينقذ فرصة محققة

انطلاق المباراة

المغرب كندا كأس العالم
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